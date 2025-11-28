¿A qué se debe la presencia de humo en Esquel?

La jornada comenzó con una densa presencia de humo que cubrió la ciudad de Esquel, generando inquietud entre vecinos y turistas. Ante esta situación, autoridades del Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego, el área técnica, equipos del ICE de Parques Nacionales y la Subsecretaría correspondiente trabajan en conjunto para establecer con precisión el origen del fenómeno.

Hasta el momento, no se registran focos activos en territorio argentino dentro de la región cordillerana. Sin embargo, los monitoreos satelitales muestran cuatro incendios de gran magnitud en la isla de Chiloé (Chile), ubicados hacia el norte, sur y este-noroeste de la zona. Según la circulación del viento, estos focos podrían estar provocando la presencia de humo en Esquel, tal como ocurrió el año pasado.

Las autoridades informaron que cuando se cuente con datos más precisos y un informe técnico oficial, se comunicarán las novedades a través de los organismos correspondientes. Mientras tanto, continúa el trabajo coordinado y el seguimiento permanente de la situación.

R.G.