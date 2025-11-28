28°
Viernes 28 de Noviembre de 2025
28 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Alerta por vientos y peligro de incendios en la Comarca: Rige aviso del 28 al 30 de noviembre

Emitieron un aviso por vientos y un índice de peligro de incendios “Muy Alto” para la zona, con restricciones estrictas y un llamado a extremar precauciones durante el fin de semana.
El SPLIF emitió un aviso por vientos intensos para toda la jurisdicción entre el 28 y el 30 de noviembre, un escenario que coincide con un índice de peligro de incendios “Muy Alto” en amplias zonas de la región andina.

 

El comunicado alcanza a El Bolsón, El Manso, El Foyel, Ñorquincó, Cuesta del Ternero y parajes cercanos, donde se prevé el ingreso de un frente frío durante el fin de semana, condición que suele estar acompañada por ráfagas, aire seco y cambios abruptos en la dirección del viento, factores que favorecen la propagación del fuego.

 

 

Recomendaciones oficiales

 

Remarcaron que no está permitido el uso de fuego al aire libre, incluyendo fogones, quemas y cualquier práctica que implique brasas expuestas. También se desaconseja el uso de herramientas que puedan generar chispas, como amoladoras o motosierras, especialmente en zonas de vegetación fina o expuesta al viento.

 

En caso de observar cualquier columna de humo, se solicita a la comunidad llamar de inmediato al 103.

 

 

 

