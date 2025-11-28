Fuego sin control: el incendio cerca de Trelew avanza 25 km y reactivan otro por los fuertes vientos

El Gobierno de la provincia de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, continúa con un amplio despliegue de recursos para combatir dos grandes incendios de campo que se mantienen activos en las inmediaciones de Trelew, los cuales se originaron por la caída de dos rayos el pasado miércoles.

Las tareas de contención se reanudaron a primera hora de este viernes, concentrando los esfuerzos en dos zonas clave comprendidas entre las Rutas Nacionales N° 3 y N° 25, y las Provinciales N° 4 y N° 8.

Un foco que avanza sin freno

El titular de Protección Ciudadana provincial, Eduardo Pérez, brindó detalles sobre la situación, confirmando que uno de los focos ígneos, el que avanza en dirección a la Ruta Nacional N° 3, sigue activo y ha alcanzado una longitud aproximada de 25 kilómetros.

“Estamos trabajando intensamente en este punto, con importante recurso humano y material puesto a disposición”, expresó Pérez pasado el mediodía de este viernes, dando cuenta de la complejidad del combate.

Fuerte viento reactivó un segundo incendio

Respecto al segundo incendio, desatado sobre la Ruta Provincial N° 8 en dirección a la Ruta Nacional N° 25, el funcionario indicó que, si bien había logrado ser contenido durante la jornada de ayer, la situación cambió drásticamente.

Los fuertes vientos registrados durante este viernes reactivaron el foco, provocando una “importante columna de humo” en la zona y obligando a los brigadistas a reingresar al área de combate.

Pérez señaló que, hasta el momento, se estima que más de 1.500 hectáreas han sido afectadas entre ambos incendios. A pesar de la magnitud de la superficie quemada, el funcionario llevó tranquilidad al indicar que los focos no representan un riesgo inminente para viviendas y zonas urbanas.

El operativo en curso cuenta con la coordinación de bomberos de las jurisdicciones de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, además de personal de Protección Civil de la Municipalidad de Trelew, la Policía del Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la Subsecretaría de Protección Ciudadana y maquinaria pesada de la Administración de Vialidad Provincial (AVP).

E.B.W.