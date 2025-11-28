Ricardo Bustos denuncia expulsión de un acto partidario de La Libertad Avanza

El afiliado al partido y fiscal en las pasadas elecciones en el mes de octubre, Ricardo Bustos, relató a este medio un incidente en el que, según sus dichos, fue expulsado a la fuerza de una reunión partidaria a la que había sido invitado en su rol de fiscal. Bustos señaló directamente al diputado César Treffinger como el responsable de la acción.

Bustos explicó que recibió la invitación a su cuenta de WhatsApp como afiliado y en su rol de fiscal en la pasada elección del 26 de octubre. El mensaje de invitación, dirigido al grupo de fiscales, decía textualmente:

"Buenos días, estimado grupo de fiscales hoy tenemos una pequeña reunión, en agradecimiento por su trabajo de fiscalizar para La Libertad Avanza (LLA). En nuestro local de Alvear 445, de 18 a 1930. Contamos con la presencia de nuestro presidente del partido y diputado nacional César Treffinger".

Al llegar al lugar de la reunión, fue abordado y sacado "a la fuerza" por "dos matones, mandados por el señor Treffinger."

Acusación de persecución y denuncia



Bustos aclaró que, en su opinión, no existe ninguna prohibición legal que le impida acercarse al diputado. Si bien el legislador lo había denunciado en el pasado, acusándolo de amenazar a su hijo, Bustos enfatizó que la denuncia no prosperó judicialmente porque Treffinger "no pudo jamás probar que yo amenacé a su nene," según sus palabras.

Añadió que la medida de prohibición de acercamiento que contenía esa denuncia duraba diez días y había finalizado en mayo, mucho antes del incidente ocurrido en el día de ayer. Ante el desalojo del lugar, Bustos afirmó que tomó la decisión de radicar una denuncia y ya iba preparado. "Como sabía que esto podía llegar a pasar, fui con un escribano y certifiqué lo que sucedió y le hice una denuncia," detalló.

También relató que había ingresado al lugar junto a otros afiliados y se había sentado a esperar al diputado, quien llegó, según su versión, cinco minutos después de que él fuera "sacado a la rastra."

Críticas a la conducción del partido



El denunciante cargó duramente contra la actitud de Treffinger, sugiriendo que "no le gusta que haya gente que le compita, o que se anima a pensar, o a levantar la mano, y él se ve que necesita peones." Concluyó su exposición calificando al diputado como alguien que "quiere ser el patrón de la estancia."

Consultado sobre las reacciones, Bustos mencionó que otros presentes se comunicaron con él, expresando su "solidaridad" y la "vergüenza que sintieron." Afirmó que "había chicos, había señoras con niños en brazos y demás, salieron espantadas," y cuestionó el uso de "matones" en la política.

Finalmente, Ricardo Bustos afirmó que hizo la denuncia para defender sus derechos políticos de participar en un partido, los cuales, según sus dichos, el legislador no puede "conculcar," a menos que sea un "delincuente" o "violento," condiciones que niega enfáticamente. "En mi vida he amenazado a nadie", finalizó.

