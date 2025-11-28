María de las Nieves González asumió como nueva delegada zonal de la UNPSJB Esquel

María de las Nieves González asumió recientemente como la nueva delegada zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de la Sede Esquel, iniciando formalmente su gestión el pasado 17 de noviembre.

Tras su asunción, González se encuentra en un proceso de adaptación y puesta en marcha de las actividades, acostumbrándose al trabajo de la delegación y "ayornandome al trabajo de la delegación".

Proyectos pendientes y objetivos de la gestión

La nueva delegada tiene por delante un período de cuatro años de gestión y ya está cumpliendo con las primeras ideas para este inicio.

Dada la cercanía del fin de año, muchas de las actividades de las distintas áreas de la universidad están culminando y una parte del personal se encuentra de vacaciones.

Entre sus prioridades, González destacó que tiene la intención de finalizar proyectos que su antecesor, Alexis Pantaenius, no logró completar. Aclaró que la interrupción de dichos proyectos no se debió a falta de convicción o ganas de trabajar, sino a "falta de tiempo". La meta es "terminar con esos primeros pendientes" para después poder arrancar con los "nuevos objetivos y las ideas que se tienen" para sus cuatro años de gestión.

Recambio de personal y jubilaciones

Un desafío inmediato que enfrenta la nueva delegada es el recambio de personal en la sede. Actualmente, tres agentes de la planta de personal se acogerán al beneficio de la jubilación.

Esta situación genera una "complejo de emociones" dentro de la delegación. Por un lado, se está intentando recopilar la mayor cantidad de información de ellos para asegurar que el trabajo administrativo siga fluyendo. Por otro lado, González expresó un sentimiento de orgullo y gratitud hacia quienes finalizan su labor después de tantos años en la universidad: "es un orgullo despedirlos y saber que van a tener siempre las puertas abiertas de esta universidad para ellos".



T.B