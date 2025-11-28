Agenda completa de actividades culturales y deportivas en Esquel

Esquel se prepara para un fin de semana con una intensa agenda cultural y deportiva, que incluye el cierre de ciclo de talleres municipales, conciertos de cuerdas, funciones de teatro y una serie de eventos en el marco de la Semana de la Discapacidad.

Foco Cultural: Conciertos, teatro y encuentros

La actividad cultural arranca hoy, viernes 28 de noviembre, con dos eventos:

El concierto de la Camerata Arcos al Sur (orquesta de cuerdas) a las 21:00 horas en el Centro Cultural Melipal Esquel , con entrada de $10.000.

La primera función del grupo de teatro "Metele que son Pasteles" con la obra "Línea 18" a las 21:30 horas en el Auditorio Municipal, con entrada a $6.000.

El sábado 29 continúa la actividad teatral de "Metele que son Pasteles" con dos funciones en el Auditorio Municipal: a las 18:00 horas con la obra "Hospital Armonía" y a las 21:30 horas con "Cara o Seca".

También el sábado, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil Pú Pichikeché organiza su "5° Encuentro Encantado Acústico". Este evento será a las 19:00 horas en el Auditorio de la Universidad del Chubut (Centro de Encuentro), con entrada libre y gratuita. Participarán el coro de la Universidad del Chubut, la Orquesta De Biasi, la Orquesta Arcos al Sur, y grupos de la Pú Pichikeché.

El domingo 30, la agenda cultural se concentra a la noche. "Metele que son Pasteles" presenta "Crecer o No Crecer" a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal, y la Camerata Arcos al Sur repite su Concierto de Cuerdas a las 20:00 horas en el Centro Cultural Melipal.

El lunes 1 de diciembre se realizará el evento "Ventana a los Barrios" en el Auditorio Municipal, de 18:00 a 20:30 horas, como cierre de muestra de los talleres municipales de formación (TAMFI y TAMFOC), que se dictan en sedes vecinales, puntos digitales y el Centro Cultural Melipal.

Se anuncia la gran feria de navidad

A partir de diciembre, se llevará a cabo una gran Feria de Navidad en la Plaza San Martín. Esta feria se desarrollará durante tres fines de semana en diciembre:

6, 7 y 8 de diciembre .

13 y 14 de diciembre .

20, 21 y 22 de diciembre.

El horario será de 18:00 a 22:00 horas cada fin de semana. La propuesta general incluye una feria de artesanos, manualeros y diseñadores, un patio gastronómico, productos navideños, y un espacio de encuentro y producción local y artística.

Para los productores, manualeros y artesanos interesados en participar, habrá un link de inscripción con un formulario para completar.

Se destacan dos actividades especiales en el marco de la feria:

El 6 de diciembre se iniciará con un acto comunitario llamado "Celebrar el Servicio en el Día Internacional del Voluntariado" .

El 8 de diciembre se hará una jornada especial con un grupo interparroquial de Villancicos y con ALCEC, donde se realizará el encendido de un tradicional árbol de Navidad en la Plaza San Martín.

Finalmente, el 21 de diciembre se realizará un pesebre viviente comunitario. Todas estas actividades son abiertas a la familia para celebrar y fortalecer el espíritu navideño y de tradición. La organización está a cargo del Área de Producción y Cultura de la Municipalidad, donde se puede encontrar toda la información.

Foco Deportivo: Semana de la discapacidad y torneos

La agenda deportiva se centra en la Semana de la Discapacidad y diversos encuentros.

El sábado 29, a las 9:00 horas en el Club San Martín, se dictará la capacitación "Hablemos sobre Autismo" a cargo del profesional Eduardo Sotelo. Esta gestión del municipio en conjunto con Chubut Deporte ya cuenta con 560 inscriptos. Luego, a las 14:30 horas, habrá un taller de civilización teórico práctico de discapacidad en el Auditorio Municipal, organizado por el área de discapacidad de la Secretaría de Deporte.

El domingo 30 concluye la Semana de la Discapacidad con la carrera "El kilómetro por la inclusión" a las 11:00 horas en la Escuela 527.

Otros eventos deportivos del fin de semana:

Sábado 29 (9:00 hs): Encuentro de Handball entre la Escuela Municipal de Esquel y la Escuela Municipal de Trevelin en el Gimnasio Municipal.

Sábado 29 (10:30 hs): Liga Municipal Infantil en el playón de 11 Corazones (Barrio 84 Viviendas).

Sábado 29 (11:00 hs): Carrera de Coraceros en la Plaza de Armas del Regimiento.

Sábado 29 (17:30 hs): Liga Municipal (semifinal) en el Club Independiente.

Sábado 29 y Domingo 30: Provincial de Futsal C18 . El sábado se juega en la Escuela 112 y el domingo se traslada al Gimnasio Municipal.

Domingo 30 (10:00 hs): Liga Municipal Infantil en la Escuela 112.

Domingo 30 (12:00 hs): Partidos de la Liga del Oeste en la cancha del Club Belgrano.

La ciudad se prepara para un fin de semana largo con mucha convocatoria, lo que genera turismo deportivo, especialmente con eventos próximos como la carrera de Qtrail y el evento nacional de Newcom, que ya tiene más de 750 inscriptos.