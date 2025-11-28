22°
Viernes inestable: Calorcito, viento norte y chance de tormenta

El último viernes de noviembre llega inestable: mañana agradable, tarde con chaparrones y posible actividad eléctrica. El viento norte vuelve a sentirse en plena antesala del fin de semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El viernes 28 de noviembre arranca cambiante en toda la Comarca Andina, en una jornada marcada por la transición: venimos de varios días de calor, entramos en la previa del último fin de semana del mes… y a solo 48 horas de comenzar diciembre.

 

Mañana parcialmente nublada

 

Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mañana parcialmente nublada, con 14°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

 

Según modelos alternativos, las primeras horas muestran nubes y claros, sin precipitaciones y con sensación térmica igual a la temperatura real. Entre las 8 y las 11, el termómetro sube rápido: 16°C, 18°C, hasta alcanzar 22°C con viento moderado del norte.

 

La tarde cambia: chaparrones y ráfagas fuertes

 

Después del mediodía, el calor vuelve a sentirse. La máxima prevista por el SMN se ubica alrededor de 22°C, aunque otras estimaciones la empujan hasta 26°C en los momentos de mayor radiación.

 

 

El punto anunciado para la tarde es la inestabilidad:
Chaparrones, probabilidad de precipitación entre 10% y 40%.
Viento del norte, más cálido, sostenido entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 42–50 km/h.
– Hacia las 17, podrían registrarse chubascos tormentosos, una combinación de cielo parcialmente nuboso, temperaturas altas y humedad acumulada.

 

El índice UV será extremo (11+) cerca de las 14, por lo que se recomienda protección solar FPS 50+, incluso con nubes.

 

Noche con tormentas aisladas y descenso marcado

 

Para la noche, el SMN prevé tormentas aisladas, un ambiente más fresco y temperaturas que bajan a 13°C, con viento del noroeste de 13 a 22 km/h.
Otros modelos coinciden: entre las 20 y las 23 podrían darse lluvias débiles, con chances que llegan al 40%–50%, y marcas térmicas entre 20°C y 16°C.

 

Fin de semana: lluvia como protagonista

 

Para el último fin de semana de noviembre se anuncia:

 

Sábado 29: parcialmente nublado, lluvias hacia la tarde. Máx. 23°C / Mín. 13°C.
Domingo 30: jornada gris y con lluvia constante. Máx. 19°C / Mín. 13°C.

 

 

Efemérides del día: homenaje a los Ingenieros de Sistemas

 

Este cuarto viernes de noviembre se celebra el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas, una jornada que reconoce a quienes diseñan, integran y mantienen los sistemas que sostienen gran parte de la vida digital actual. Programadores, analistas, arquitectos e integradores comparten este espacio de reconocimiento.

 

 

 

O.P.

 

