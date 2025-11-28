Viernes inestable: Calorcito, viento norte y chance de tormenta

El viernes 28 de noviembre arranca cambiante en toda la Comarca Andina, en una jornada marcada por la transición: venimos de varios días de calor, entramos en la previa del último fin de semana del mes… y a solo 48 horas de comenzar diciembre.

Mañana parcialmente nublada

Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mañana parcialmente nublada, con 14°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Según modelos alternativos, las primeras horas muestran nubes y claros, sin precipitaciones y con sensación térmica igual a la temperatura real. Entre las 8 y las 11, el termómetro sube rápido: 16°C, 18°C, hasta alcanzar 22°C con viento moderado del norte.

La tarde cambia: chaparrones y ráfagas fuertes

Después del mediodía, el calor vuelve a sentirse. La máxima prevista por el SMN se ubica alrededor de 22°C, aunque otras estimaciones la empujan hasta 26°C en los momentos de mayor radiación.

El punto anunciado para la tarde es la inestabilidad:

– Chaparrones, probabilidad de precipitación entre 10% y 40%.

– Viento del norte, más cálido, sostenido entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 42–50 km/h.

– Hacia las 17, podrían registrarse chubascos tormentosos, una combinación de cielo parcialmente nuboso, temperaturas altas y humedad acumulada.

El índice UV será extremo (11+) cerca de las 14, por lo que se recomienda protección solar FPS 50+, incluso con nubes.

Noche con tormentas aisladas y descenso marcado

Para la noche, el SMN prevé tormentas aisladas, un ambiente más fresco y temperaturas que bajan a 13°C, con viento del noroeste de 13 a 22 km/h.

Otros modelos coinciden: entre las 20 y las 23 podrían darse lluvias débiles, con chances que llegan al 40%–50%, y marcas térmicas entre 20°C y 16°C.

Fin de semana: lluvia como protagonista

Para el último fin de semana de noviembre se anuncia:

Sábado 29: parcialmente nublado, lluvias hacia la tarde. Máx. 23°C / Mín. 13°C.

Domingo 30: jornada gris y con lluvia constante. Máx. 19°C / Mín. 13°C.

Efemérides del día: homenaje a los Ingenieros de Sistemas

Este cuarto viernes de noviembre se celebra el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas, una jornada que reconoce a quienes diseñan, integran y mantienen los sistemas que sostienen gran parte de la vida digital actual. Programadores, analistas, arquitectos e integradores comparten este espacio de reconocimiento.

O.P.