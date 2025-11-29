Está preso por abusar de su mujer, pero no para: ahora, le mandó fotos íntimas a su suegra

La Fiscalía de Puerto Madryn abrió una nueva investigación contra Braian Morales, quien actualmente cumple una condena de 4 años de prisión por abuso sexual en grado de tentativa, tras haber intentado agredir sexualmente a su suegra. Morales, nacido en 1992, permanece alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

Desde el penal, el interno volvió a contactar a su suegra y a su hija a través de Facebook, pese a tener prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de comunicación con ellas.

Los mensajes incluyeron insistencia reiterada y el envío de fotografías de carácter íntimo, lo que generó una inmediata intervención de la Fiscalía.

Ante esta situación, se inició una nueva causa por el delito de desobediencia, al incumplir las restricciones vigentes. Además, el equipo fiscal analiza la posible configuración de violencia digital, considerando la modalidad y el contenido de los mensajes. En caso de recibir una nueva condena, Morales sumará otra pena a la ya impuesta.

Como parte de las medidas adoptadas, se realizó un allanamiento en el Instituto Penitenciario Provincial, donde se secuestraron teléfonos celulares en poder de los internos.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la conducta también está siendo analizada como un posible hecho de violencia digital, en línea con las modificaciones incorporadas a la "Ley Olimpia", donde la normativa reconoce como modalidad de violencia de género en entornos digitales.