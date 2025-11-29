Tormenta eléctricas generar un foco incendiario en las cercanías de La Balsa.

Según el reporte emitido ayer, viernes 28 de noviembre, se confirmó la existencia de un foco de incendio en la zona de La Balsa, en la ladera sur-sureste del Cordón Pirámides, generado por la caída de rayos. Al momento del informe, la actividad eléctrica persistía, con varios sectores donde continuaban cayendo descargas.

Personal de Parques Nacionales, observadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y unidades de Bomberos habían sido movilizados y se encontraban en el lugar. Sin embargo, se indicó que las tareas de combate y control se encontraban paralizadas debido a que la tormenta eléctrica estaba recién ingresando a la zona y se esperaba que continuara hasta horas de la noche.

El factor positivo mencionado en el parte fue que esta inestabilidad climática, si bien fue la causante del fuego por la actividad eléctrica, también estaba trayendo consigo precipitación, lo que podría contribuir de manera natural a mitigar el incendio. La situación quedó bajo monitoreo constante.

F.P