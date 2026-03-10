Malvinizando Chubut: Héroes y cronistas de guerra emocionaron a la Legislatura

La Legislatura del Chubut llevó adelante hoy martes la jornada “Malvinizando Chubut”, que contó con las presencias de dos veteranos de Guerra, los pilotos aeronavales de combate capitanes de Navío José Arca y Alberto Philippi; del periodista y corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, que actualmente preside la Dirección “Gesta de Malvinas” del Senado de la Nación; y del docente Carlos Gigliotti, autor de un libro sobre la participación del Regimiento de Infantería N° 25 de Sarmiento en la guerra de 1982.



Arca y Philippi realizaron pormenorizados relatos sobre sus misiones aéreas en el estrecho de San Carlos el 21 de mayo de 1982, cuando dejaron fuera de combate a unidades navales británicas; mientras que Nicolás Kasanzew y Carlos Gigliotti valoraron de manera especial la iniciativa con el objetivo de que la población, en especial los jóvenes, honre a los héroes de Malvinas y se interiorice sobre los sacrificios que hicieron para defender a la Nación.

La jornada se desarrolló en el Auditorio “Dr. Atilio Oscar Viglione” de la Legislatura, y fue encabezada además por el vicegobernador Gustavo Menna; y por el diputado Fabián Gandón, que organizó la jornada en su carácter de presidente del Consejo Interdisciplinario por los Derechos Soberanos sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida creado por Ley I N° 777 sancionada por la actual conformación legislativa.



Diputados, funcionarios, Veteranos y estudiantes



Participaron de la jornada el ministro de Educación, José Luis Punta; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; los diputados provinciales María Andrea Aguilera, Sonia Cavagnini, Sixto Bermejo, Sandra Willatowski y Marcelo Rubia; así como Luis Ángel Susmelj y Nicolás Alarcón, del Centro de Veteranos de Guerra de Rawson; y representantes de fuerzas de seguridad.

Formaron parte del auditorio cadetes del Instituto Superior de Formación Policial N° 811, así como estudiantes de 5° año de la Escuela N° 752 de Rawson.

La ceremonia comenzó con el ingreso de la comitiva por medio de un “pasillo de recepción” de los efectivos de la Armada Argentina y con la Banda de Música de la Policía del Chubut interpretando la Marcha de Malvinas.



Mandato de la historia



El vicegobernador Gustavo Menna brindó palabras de bienvenida e indicó: “Para nosotros es un orgullo y un honor recibir a dos héroes de la Gesta de Malvinas y a Nicolás Kasanzew, a quien tenemos en la memoria por las crónicas y los reportes cotidianos desde el propio frente de batalla”.

Menna felicitó al diputado Gandón, “quien preside el Consejo Interdisciplinario creado por una ley de esta Legislatura en este período para cumplir con el objetivo que hoy nos convoca: Malvinizar Chubut”.

“Este es un mandato de la historia y un mandato patriótico, porque es una porción de nuestro territorio que está irredento junto a las demás islas del Atlántico Sur y el espacio marítimo respectivo. Además es un mandato constitucional: la norma suprema de la República Argentina establece la obligación de tener como objetivo recuperar para para la patria todos esos territorios”, añadió Menna.

Valoró en este contexto “tener de primera mano la experiencia, la voz y el recuerdo de quienes fueron protagonistas, y quienes pusieron su propia vida en juego”.

“Estamos en una fecha muy cercana al 2 de abril. Y no es una fecha más: la tenemos que sentir muy profundamente, como todos los hechos que formaron parte de nuestra historia y en los que hubo gente que arriesgó todo”, dijo en alusión a la próxima conmemoración de un nuevo aniversario del inicio del conflicto.

Y finalizó: “Debemos tener presente a estos hombres y mujeres, porque son quienes han hecho que la Argentina sea un país con sus características propias, un país al que amamos, pese a sus tropiezos”.



Orgullo



En tanto, Gandón expresó su “orgullo” por estar “rodeado de Veteranos de Guerra, para transmitir en primera persona a todos, especialmente a los jóvenes, las experiencias y las vivencias que pueden unir sus mentes y sus corazones”.

“Cuando nosotros no estemos, los jóvenes van a tener que defender la soberanía nacional. Y tendrán que hacerlo con conocimiento. Esa es la proyección que tenemos sobre nuestras Malvinas”, añadió. “Los intereses marítimos son los que también van a abrazar el futuro de nuestra nación, sin dejar de lado la proyección a la Antártida Argentina”, agregó.

“Me siento honrado de estar con el señor vicegobernador y los veteranos de Guerra que hoy ilustran no solamente a la Legislatura, sino también a nuestra provincia. Honor, gloria y eterna gratitud”, concluyó.







M.G