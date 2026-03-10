Sin problemas de gas, pero con grietas: El presente de la 7722 en el inicio de clases

El inicio del ciclo lectivo para la Escuela Secundaria Nº 7722 trae consigo un alivio por el regreso al espacio propio, pero también una serie de desafíos estructurales y pedagógicos que marcan un comienzo de año "particular", según definió su directora, Corina Milán.

Situación edilicia: gas y fallas estructurales

Tras un mes de noviembre complejo, donde la institución debió funcionar en espacios prestados por otras entidades, Milán confirmó que el problema del gas ha sido resuelto. "Pudimos volver al edificio el 19 de diciembre. Durante noviembre se hizo un trabajo con el sistema de gas que fue chequeado y cuenta con una prueba de hermeticidad avalada por Camuzzi", explicó la directora, llevando tranquilidad a las familias sobre este punto.

Sin embargo, el tema de las grietas en las paredes sigue siendo una preocupación vigente para la comunidad educativa. Milán describió la situación como un problema "crónico" y detalló que se están utilizando "tutores" (testigos de vidrio con medidas) para realizar un estudio estructural.



"Tenemos la palabra del ingeniero de Obras Públicas de que el edificio es habitable y que tenemos que convivir con las grietas. Esperamos que en algún momento Infraestructura de la provincia lo aborde para tener una respuesta mejor", señaló.

Incertidumbre por la titularización docente

Más allá de lo edilicio, la directora puso el foco en un proceso histórico que atraviesa la educación secundaria en Chubut: la titularización docente, un procedimiento que no se realizaba en la provincia desde hace 19 años.

Si bien Milán destacó que es un paso positivo para la carrera profesional de los trabajadores, advirtió que el impacto en la organización escolar será profundo. "Genera mucha expectativa, pero también un recambio y una reconfiguración de todos los equipos docentes. Si cambia el equipo de profes, cambia el trabajo en la escuela", afirmó.

Debido a demoras operativas y técnicas en este proceso, las escuelas han iniciado las clases bajo un manto de provisionalidad. "Sabemos que vamos a tener que reorganizarnos completamente una vez que la titularización suceda. Es un inicio con un componente de incertidumbre que no se puede evitar", concluyó la directiva.









M.G