10 de Marzo de 2026
sociedad |
Chubut moderniza el Estado: acuerdo con Nación y el BID para optimizar recursos

Gabinete provincial y representantes del BID mantuvieron encuentros en Rawson. Trabajaron en el relevamiento de la gestión pública para implementar un programa de modernización centrado en la eficiencia de los recursos.
Por Redacción Red43

En el marco de las políticas públicas trazadas por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres centradas en la optimización de los recursos del Estado, funcionarios de distintas áreas del Gobierno del Chubut mantuvieron encuentros de trabajo junto a autoridades del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Las reuniones se desarrollaron en la Casa de Gobierno en Rawson y estuvieron centradas en el relevamiento de aspectos que tienen que ver con la recaudación y la optimización de la gestión del Estado, acordando establecer un esquema de objetivos a cumplir que permitan modernizar la administración de los recursos provinciales. 

 

Por parte del Ministerio de Economía de la Nación participaron de los encuentros de trabajo los funcionarios Valeria Sánchez; Claudia Álvarez; Mariano Padula; Laura Savioli y Juan Cruz Aquino. En tanto que por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asistieron los licenciados Axel Radics; Juan Luis Gómez; Anastacia Yarygina Udovenko; y Andrés Felipe Muñoz Miranda.

 

A su vez y en representación del Gobierno del Chubut estuvieron los ministros de Economía, Miguel Arnaudo, junto a su equipo de colaboradores; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; además de la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil. También participaron el titular de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECh), Pablo Asnaghi; y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Hernán Tórtola; además de funcionarios del Instituto de Seguridad Social y Seguros ISSyS; de la Tesorería General; de la Contaduría General; de Catastro y de los Ministerios de Salud y Educación, entre otros.



