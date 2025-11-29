20°
29 de Noviembre de 2025
29 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Compromiso y Pasión: Cuatro Nuevas Egresadas en el Profesorado de Educación Primaria del ISFD 809.

La coordinadora Verónica Bianchi felicitó a las nuevas egresadas, Mayra Vidal, Cecilia Novoa, Dina Antieco y Caterina Aburto, y las instó a encontrar la pasión por enseñar y compartir conocimientos con sus futuros estudiantes.
Por Redacción Red43

El Instituto Superior de Formación Docente N.º 809 celebró la graduación de una nueva promoción de profesionales, sumando cuatro flamantes educadoras al campo del Profesorado de Educación Primaria. Las egresadas que culminaron exitosamente su formación son Mayra Vidal, Cecilia Novoa, Dina Antieco y Caterina Aburto.

 

 

 

La ceremonia de graduación fue el marco para un emotivo mensaje de la profesora y coordinadora de la carrera, Verónica Bianchi, quien dedicó palabras de reconocimiento y aliento a las flamantes docentes.

 

 

 

Bianchi resaltó la importancia del camino recorrido y motivó a las egresadas a mantener viva la llama de su vocación. "Ojalá que estos años de formación hayan sido un tiempo de crecimiento y enriquecimiento, y que hayan encontrado en esta hermosa carrera la pasión por enseñar y la vocación por compartir conocimientos", expresó la coordinadora. Además, subrayó que este logro no marca el final de su desarrollo, sino el inicio de su trayectoria profesional: "Este logro no es un final, sino un nuevo comienzo. Que nunca pierdan el deseo de enseñar y de aprender junto a sus estudiantes".

 

 

FP

 

