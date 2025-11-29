12°
Sabado 29 de Noviembre de 2025
29 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Registro Civil Móvil extiende su recorrido a la cordillera en diciembre

Tras su paso por Comodoro Rivadavia, la Dirección General de Registro Civil anunció que la unidad llegará a Paso del Sapo, Gualjaina, Cushamen y El Hoyo.
Por Redacción Red43

