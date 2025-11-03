Comenzó la temporada de Pesca en Trevelin

Con más de sesenta inscriptos, se realizó el lanzamiento de temporada de pesca deportiva 2025/2026 reunió a pescadores, guías y aficionados de toda la región. Una verdadera fiesta para los amantes de la pesca.

la actividad comenzó con una clínica de lanzamiento y una demostración de atado de moscas, organizadas por la Asociación de Guías de Pesca del Chubut, en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

La propuesta puso en valor el entorno natural que distingue a Trevelin, rodeado de ríos y lagos de aguas cristalinas que cada año atraen a pescadores de distintos puntos del país y del mundo, especialmente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la jornada estuvo pensada para los vecinos y vecinas que deseen iniciarse o perfeccionarse en esta disciplina.

Desde la Secretaría de Turismo se impulsaron además las buenas prácticas en la pesca deportiva, promoviendo la capacitación en fly fishing, modalidad predominante en los ríos patagónicos. “La intención fue y será visibilizar aún más la actividad de la pesca, un espacio donde los saberes se comparten y donde los guías y prestadores demuestran su profesión y compromiso en lo que hacen”, expresó la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, quien destacó el acompañamiento de la Asociación de Guías de Pesca del Chubut y de los comercios de Trevelin y Esquel que adhirieron a la propuesta.

Figueroa agregó que “gracias a los prestadores —los seis lodges, los guías, auxiliares y locales de pesca— esta actividad recreativa invita a que los jóvenes prueben, se animen y protejan aún más el recurso, disfrutando de la calidad de nuestros ambientes acústicos, peces y naturaleza”.

La iniciativa, que contó con el respaldo del Ente Mixto de Turismo, se desarrolló en el marco de la declaración de interés municipal otorgada por el Honorable Concejo Deliberante, en reconocimiento a la importancia que la pesca deportiva tiene para el desarrollo económico, ambiental y formativo del destino.

El cierre de la jornada incluyó la entrega de certificados a los participantes, y contó con la presencia de la secretaria de Turismo Cintia Figueroa y el concejal David Arakawa, quienes estuvieron detrás de la organización y acompañamiento de todas las actividades. También participaron el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; y las concejalas Emilia Méndez y Marisol Salazar, quienes compartieron el cierre junto a los participantes y organizadores.

Trevelin cuenta actualmente con seis lodges de pesca en su ejido y una historia íntimamente ligada a esta actividad, de la mano de figuras pioneras como Glenis Owen, una de las primeras mujeres pescadoras con mosca de la Patagonia.

Con un alto nivel de participación y entusiasmo, el inicio de temporada marcó el comienzo de una agenda anual que continuará sumando talleres y clínicas para fortalecer el vínculo entre el turismo, la naturaleza y la pesca deportiva responsable.