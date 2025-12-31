Se espera a más de 100 ajedrecistas para el torneo “Chubut Turístico”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Soñar no cuesta nada. Es cierto que faltan dos meses para que se lleve a cabo la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez “Chubut Turístico”. Pero se imaginan a un sponsor que diga… “yo quiero traer al pibe”.

Para Esquel sería de un valor incalculable, en lo que tiene que ver a difusión y el marketing que Faustino Oro, el jovencito de tan solo 12 años, le puede dar a Esquel, le puede dar a la región y le puede dar a la provincia.

Sería increíble para un lugar tan alejado a los centros urbanos, como lo es Esquel, para que el Torneo Chubut Turístico, tenga al igual que el año pasado, jugadores de inmensa magnitud. Dicho torneo se jugará desde el jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo y sería un espaldarazo tremendo que nos visiten los grandes jugadores del país.

Me pone la piel de gallina con solo pensarlo. La palabra Esquel saldría en todos lados. Y si soñar no cuesta nada, soñemos también con la llegada de Candela Francisco, quien también (al igual que Faustino) hizo “roncha” en el Mundial Blitz en Qatar.

Habrá que hacer gestiones. Gestiones al más alto nivel. Gestiones hechas por personas que se sientan en las mesas chicas, que hablan de Esquel como Capital del Turismo Deportivo. Esta es una gran oportunidad, ahora es momento de demostrarlo.

En el marco del 120° aniversario de la ciudad de Esquel, el Círculo de Ajedrez de nuestra ciudad está organizando la quinta edición del Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Chubut Turístico, un torneo que entregará 4 millones de pesos en premios, donde el ganador se hará acreedor a mil dólares.

El torneo se desarrollará a través del Sistema Suizo a 7 rondas, con un ritmo de 90 minutos + 30 segundos de incremento por cada jugada.

El director del torneo será Randall Williams, en tanto el organizador principal del torneo será Gerónimo Rossi.

Para tener más precisiones, el Árbitro principal será Marcos Pirola, en tanto los árbitros adjuntos serán Gerónimo Rossi (principal) y Lázaro Amoretti (auxiliar).

Recordemos que, en la cuarta edición de este torneo, que se jugó a fines de diciembre del año pasado, la victoria quedó en poder de Diego Flores. Detrás de él se ubicaron Ian Ocampos y Daniel Pérez, completando los tres primeros lugares del podio.

Señalemos además que la mejor mujer había sido María José Campos (terminó séptima en la tabla general) en tanto Horacio Hernández fue el mejor clasificado del Círculo de Ajedrez de Esquel, ocupando el puesto 25 de la clasificación final con 4 unidades.

Los ajedrecistas interesados en conocer las bases de este torneo, como así también inscribirse podrán entrar al siguiente link: AJEDREZ ESQUEL – CHUBUT TURISTICO