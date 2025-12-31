Verano en La Zeta: las recomendaciones de seguridad para disfrutar del agua de forma responsable

En el marco de la temporada estival en Esquel, la Laguna La Zeta se consolida como uno de los puntos de encuentro predilectos para familias y deportistas. Matías Rovediello, guardavida que cumple funciones en el sector, compartió detalles sobre la labor diaria de prevención y las normas fundamentales que deben seguir los visitantes para garantizar una convivencia segura en el espejo de agua.

Horarios y delimitación de zonas

El servicio de guardavidas opera diariamente en el único turno de 14:00 a 20:00 horas. Durante esta franja, el equipo supervisa no solo a los bañistas, sino también el movimiento en el parador, a los nadadores de aguas abiertas y el alquiler de kayaks. Según indica Rovediello, el trabajo se desarrolla con tranquilidad gracias a que los vecinos respetan las normas establecidas.⁣

⁣

Para organizar las actividades, se utiliza un boyado que delimita específicamente la zona de baño. "El trabajo dentro de todo es tranquilo, la gente respeta bastante las normas. Tenemos un boyado donde delimitamos la zona de baño y para que después salgan fuera de ese boyado a hacer otras actividades acuáticas", explicó. Incluso, se ha dispuesto un espacio específico en el medio para el ingreso y egreso de kayaks, evitando que pasen por encima del boyado o molesten a quienes están nadando.

Requisitos para deportes náuticos y natación

La seguridad es la prioridad absoluta, especialmente fuera del área delimitada para bañistas. Rovediello enfatiza que para el uso de kayaks o tablas de paddle, es obligatorio que todas las personas utilicen chalecos salvavidas.⁣

⁣

En cuanto a los nadadores de aguas abiertas o quienes practican aguas frías, el guardavida señaló: "Solicitamos que tengan la boya de seguridad o torpedo, que es la que trae cada nadador para poder hacer la actividad". Además, si bien no es obligatorio, se recomienda fuertemente el uso de trajes de neoprene. "Hay zonas que son más frías, uno puede sufrir un calambre o nunca estamos exentos de alguna temperatura que cambie el cuerpo", advirtió.

La profundidad: un riesgo invisible para los niños

Uno de los puntos más críticos del mensaje de Rovediello es el llamado a la prevención dirigido a los padres. La Laguna La Zeta presenta una particularidad en su lecho: la profundidad es muy baja en la orilla, pero aumenta drásticamente en pocos metros.⁣

⁣

"Lo que tienen estas zonas es que la altura, la profundidad es baja y de repente, si vos ves el boyado, ahí ya tenés cuatro metros y medio. Entonces un nene que por ahí siempre juegan y paran, de la nada se encuentran tapados por agua", alertó el guardavida. Por este motivo, se solicita a los adultos mantener una vigilancia activa y estar siempre cerca de los menores, sin alejarse de la costa.⁣

⁣

Finalmente, el profesional agradeció la posibilidad de difundir estas recomendaciones y cerró con un saludo a la comunidad: "Esas son algunas recomendaciones. Bueno, gracias a todos y felicidades".



T.B