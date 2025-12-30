Horacio Hernández ganó el Torneo Abierto de Ajedrez de fin de año

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz - fuente consultada Círculo de Ajedrez de Esquel). - Por desempate en el primer puesto, Horacio Hernández se impuso en el Torneo Abierto de Ajedrez que tuvo lugar en Esquel con la participación de 21 tableristas.

Hernández, quien sumó 5 puntos tras cuatro victorias y dos tablas, superó en el desempate a Cesar Ariel Gérez, en tanto quien terminó en la tercera posición ha sido Enzo Flores, quien se ubicó medio punto por detrás de los líderes.

Dicho torneo, que se jugó a través del Sistema Suizo a 6 rondas modalidad rápida, se desarrolló en el local comercial de Fitz Roya Pizza donde tomaron parte una importante cantidad de ajedrecistas de la primera categoría de Esquel.

Horacio Hernández logró el primer puesto de manera invicta tras ganar cuatro de las seis partidas y cedió tablas en los otros dos juegos, ante Lautaro Rossi y Enzo Flores.

Recodemos que hace un año, Horacio Hernández había recibido, por parte de la Federación Argentina de Ajedrez, la notificación que lo graduaba con el título de Maestro Nacional de Ajedrez.

Este título lo coronó tras una trayectoria de más de 40 años, compitiendo al más alto nivel no solo en la zona, sino incluso en torneos nacionales.

A Hernández, el título se le adjudico por haber alcanzado un ELO FIDE de 2.240 en su máxima expresión y recordemos que la nominación es de por vida.

CIERRE DE LOS TALLERES DE AJEDREZ INFANTIL

Con una jornada lúdica y sobre todo recreativa, dio por finalizado el primer año de la Escuela de Ajedrez Municipal, donde los chicos y chicas pudieron disfrutar de una jornada con mucha diversión.

Y por supuesto no podía faltar una buena dosis de chocolate caliente y tortas fritas para compartir una jornada por demás amena.

A través de este medio, el Círculo de Ajedrez de Esquel agradece profundamente a la municipalidad local por el apoyo constante hacia este deporte ciencia.

La jornada de cierre tuvo lugar el pasado sábado 20 de diciembre, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

“Creemos fielmente que el juego ciencia es una fuerte herramienta de formación para nuestra comunidad, más aún en estos tiempos donde todo es digital, individual e instantáneo. El ajedrez nos sitúa en un marco de enfoque, concentración y creatividad único, con pares enfrente, aprendiendo colectivamente de forma lúdica”, destacaron los integrantes del Círculo en sus redes sociales.