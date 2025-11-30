Chubut refuerza el testeo de VIH con pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales

Con el fin de reforzar el trabajo preventivo, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Salud provincial, efectuará diferentes actividades de concientización en el marco del “Día Internacional de Respuesta al VIH”, que se conmemora el 1º de diciembre.

En ese sentido, este 2025 el lema será “VIHsibilizá”, promoviendo el derecho a la salud, el testeo y el diagnóstico temprano.

Testeos rápidos, gratuitos y confidenciales

De ese modo, desde el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, a cargo de la médica infectóloga Julieta Sabatino, se organizaron múltiples propuestas en Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que incluyen testeos rápidos de VIH, de manera gratuita y confidencial.

Además, habrá jornadas de atención directa o coordinación de turnos a diferentes servicios de Prevalentes/Infectología, asesorías y capacitaciones, entre otras.

Trabajo preventivo

Al respecto, la referente del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Julieta Sabatino, sostuvo que “este año efectuaremos distintas actividades en hospitales y centros de salud: planificamos un amplio cronograma reforzando el trabajo en terreno y la prevención y concientización, bajo consignas fundamentales como ‘elegí saber’ y ‘tu estado de salud es un derecho’”.

“Vamos a realizar la prueba rápida de VIH, que es gratuita, confidencial y solo toma unos minutos, y también jornadas de atención a demanda, y tendremos postas de asesoramiento e información para todos los que se acerquen”, detalló.

Asimismo, indicó que “este 2025 el lema es ‘VIHsibilizá’, y habrá acciones destinadas al Primer y Segundo Nivel de Atención”.

En esa línea, adelantó que “también organizamos capacitaciones destinadas al personal de salud, con el fin de que brinden una asesoría completa en prevención combinada y en el manejo del abordaje del paciente, con empatía y sin estigmas”.

Por otro lado, la referente provincial expresó que “nos enfocaremos en el tratamiento y la adherencia, bajo el concepto clave Indetectable = Intransmisible (I=I), con el objetivo de facilitar el acceso al equipo de infectología para personas que viven con VIH, y necesitan retomar su tratamiento, resolver dudas o realizar sus controles”.

“Mejorar la respuesta al VIH es trabajo de todos, para poder asegurar los derechos de todas las personas que viven con la enfermedad”, subrayó.

Por último, Sabatino destacó que “este año el mensaje clave está centrado en el respeto y la empatía como herramientas fundamentales de salud pública”, agregando que “el estigma y la discriminación alejan a las personas del diagnóstico y el tratamiento, por eso como sistema de salud, y comunidad en general, tenemos que comprometernos todos a dar un trato digno y libre de juicios”, concluyó.



T..B