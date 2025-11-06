Chubut Deportes hizo entrega de materiales a jueces de atletismo

Con el objetivo de apoyar el trabajo y estimular el desarrollo deportivo, el gobierno provincial a través de Chubut Deportes hizo entrega de materiales al grupo de Jueces Cordilleranos de Atletismo.

Lucas De Godos, quien es el coordinador regional del Ente deportivo provincial, ya estaba al tanto del trabajo que viene realizando el grupo de jóvenes en cada compromiso atlético de la zona y por ello mantuvo distintas reuniones con ellos a fin de reconocer sus necesidades y sus futuros proyectos.

Luego de la entrega de los materiales, Santiago Morales quien además de ser atleta es integrante del equipo de fiscalizadores; agradeció el aporte de los materiales que serán utilizados en actividades del atletismo de campo y de pista.

“Nosotros como grupo nos fuimos conformando desde 2019 cuando se hizo un Campeonato Argentino Sub 14 con el impuso de profesores de larga trayectoria en el deporte. Hoy contar con estos elementos es un montón, porque ayuda al desarrollo del atletismo local y regional” resaltó.

Los materiales entregados fueron: cronómetros, cintas métricas, conos de diferentes medidas, megáfono amplificador, anemómetro (para medir el viento), odómetro (medidor de distancia) y balanza de precisión.

“Es una tranquilidad para nosotros disponer de estos elementos, y al mismo tiempo es un beneficio para todos los atletas” expresó Morales.

De cara a la continuidad de la labor del grupo, indicó que el próximo sábado 15 de noviembre se llevará a cabo la última fecha del Torneo Regional de Atletismo, en la localidad de El Hoyo, con pruebas de lanzamiento de disco, bala y jabalina; salto en largo y sobre la pista las carreras de distintas distancias.

Cabe señalar que al contar con los materiales aportados es un paso más para que los jóvenes puedan certificar su trabajo. Además, abre la posibilidad de organizar torneos de mayor relevancia.