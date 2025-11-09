15°
09 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Fontana de Trevelin ganó en Cholila y clasificó para el Torneo Regional Federal

Superó a Belgrano por 3 a 2 y festeja todo el “Pueblo del Molino”
Fontana de Trevelin clasificó para el Torneo Regional Federal Amateur, de la temporada 2026/2027, al derrotar como visitante a Belgrano de Cholila por 3 a 2 en el encuentro revancha de la finalísima del fútbol cordillerano.

 

Los goles para el elenco dirigido por Daniel Monsalve fueron convertidos por Diego Troman (de penal) y Brian Roldán, en dos oportunidades, en tanto para el local conversiones fueron a través de Flores y Miguens.

 

De esta manera, el elenco de Trevelin clasifico directamente al Torneo Regional de la próxima temporada, en tanto Belgrano de Cholila, con la derrota de hoy, ganó el derecho de buscar el pasaporte a través del clasificatorio provincial

 

 

PERDIO SAN MARTIN EN BARILOCHE

 

El equipo de San Martin de Esquel cayó hoy de manera categórica ante Estudiantes Unidos en la localidad de Bariloche por 7 a 0 y de esta manera ve esfumarse las posibilidades de clasificar para la siguiente instancia, aunque todavía le quedan por jugar dos encuentros por la zona 5 de la región patagónica del Torneo Regional Federal.

 

Hasta el momento el equipo de Esquel, tras cuatro partidos jugados, cosechó un solo empate y tres derrotas, en tanto los encuentros que les quedan por jugar serán en el barrio Badén, el primero de ellos ante Cruz del Sur de Bariloche y a la semana siguiente lo hará ante Puerto Moreno de la misma localidad.

 

Con el resultado de hoy, el elenco Pincharrata se ubica como líder de la zona con 10 puntos, en tanto pugnan por conseguir el segundo lugar los elenco Puerto Moreno y Cruz del Sur de Bariloche.

 

