La angustia de afiliados a SEROS por el bloqueo de prestaciones

La obra social SEROS atraviesa una “compleja situación” debido a la suspensión de las prestaciones médicas y de farmacia, una crisis que, según los afiliados, recae directamente sobre el Gobierno de la Provincia de Chubut.

Carlos Cohen Arazi, jubilado de salud, manifestó la grave preocupación y angustia que la situación genera entre los afiliados activos y jubilados.

Impacto directo en pacientes crónicos y turnos

La suspensión de servicios afecta a la población de manera crítica, especialmente a aquellos que requieren atención inmediata.

Cohen Arazi detalló el impacto en varios frentes:

Consultas y Cirugías: Afiliados que esperaron "un mes, un mes y medio" por un turno para ser atendidos o por una cirugía programada, ahora "tiene que seguir esperando y no sabe cuándo se le va a poder programar el turno para resolver su situación".

Medicamentos Vitales: Existe una "desesperación que puede tener un padre o un jubilado que requiere una medicación vital para seguir manteniendo la salud y no puede acceder a los descuentos de la obra social".

Imposibilidad de Pago: Para los jubilados, que a menudo deben sostener "tres, cuatro medicamentos todos los meses", les resulta "imposible con los magros salarios, pagar el costo total de la prestación".

La Deuda: El incumplimiento del 9% patronal

La razón directa de la crisis, según los afiliados, es el incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno provincial. El gobierno adeuda "desde hace cuatro meses" las contribuciones patronales que, como empleador, debe pagar a SEROS.

Los afiliados, por su parte, aseguran que cumplen "a rajatabla, en forma puntual, todos los meses" con su parte. El descuento de sus haberes y salarios es una cuota que es "bastante alta" y que, además, ha sido aumentada "por decreto por una decisión unilateral del gobierno en un 50% hace unos meses".

"Así como nosotros cumplimos con la ley y pagamos nuestros aportes exigimos que el gobierno haga lo mismo", afirmó Cohen Arazi.

Medidas y falta de respuesta oficial

En respuesta a la falta de acción gubernamental, los afiliados organizaron un acto que se replica simultáneamente en toda la provincia. El objetivo es elaborar una nota conjunta que será presentada al Gobernador, a la Legislatura del Chubut y al Instituto.

Paralelamente, se han tomado acciones legales:

La vocal por los pasivos de SEROS, Rosa Contreras, envió una carta documento al ministro de Economía provincial la semana pasada exigiendo la regularización urgente de la situación.

Ante la falta de respuesta, Contreras presentó hoy una denuncia judicial en Rawson.

Los afiliados criticaron duramente la postura del Gobierno: "El gobierno se hace el distraído, finge demencia, no se hace a cargo de la situación, no ha salido a aclarar en absoluto en los medios qué es lo que está sucediendo ni ha implementado ninguna medida para solucionar la situación en forma urgente".

Convocatoria para firmas

Para sumar adhesiones, la convocatoria para la firma de la nota conjunta continuará con horarios ampliados para facilitar la participación de todos los afiliados:

Mañana y pasado, de 10:00hs a 12:00hs en SEROS.

Por la tarde, de 14:00hs a 16:00hs en 25 de Mayo y Rivadavia.

Esta modalidad busca que los trabajadores activos que trabajan a la mañana tengan un horario a la tarde para poder firmar, y los que trabajan a la tarde puedan hacerlo a la mañana.



