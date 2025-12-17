Buscan a la madre que se jugó y perdió en el casino 17 millones de una fiesta de egresados

La madre de una alumna de la Escuela Comercio N° 19 de la localidad de Eldorado, en Misiones, fue denunciada penalmente por estafa y es buscada por haber robado unos 17 millones de pesos que un grupo de estudiantes habían recaudado para su fiesta de egresados.

Según trascendió, la mujer admitió ante los padres del curso y organizadores que padece de ludopatía y que, por esa razón, apostó en un casino los fondos acumulados, unos 17 millones de pesos.

Luego de esa confesión abandonó los grupos de WhatsApp, apagó su celular, y escapó, El dinero estaba destinado a pagar el salón donde se celebraría el evento, los servicios de una decoradora, la comida, un fotógrafo profesional y un DJ. “Nos llamaron del salón Pirámides diciendo que no sabían quién era el responsable pero que tenía que presentarse a abonar”, explicó a la radio local “Up” el abogado y padre de una de las egresadas, Valentín Mercado.

El hombre indicó que no hay precisiones sobre a dónde fue a parar la millonaria suma. Romina, la acusada, había sido elegida como tesorera por votación entre las familias.

“Le depositamos la confianza porque la conocíamos”, señaló Mercado. El abogado sostuvo que el dinero, que había sido recaudado a lo largo del año mediante rifas, había sido depositado a una cuenta bancaria a nombre de la acusada. “Hace ocho meses que veníamos trabajando. Depositábamos en una cuenta con su CBU, todo figuraba a su nombre”, indicó.

No obstante, con el correr de los meses, comenzaron las dudas ante la falta de comprobantes de pago. “Cuando preguntábamos por los pagos, decía que iba a pasar los comprobantes, que estaba trabajando, y así fue piloteando todo”, explicó Mercado.

La acusada, presionada por los padres, reveló en un chat que gastó esa plata en el juego, y luego confesó que había pedido un préstamo para solventar lo perdido.

El monto total del dinero desaparecido superaría los 17 millones de pesos, según afirmaron las familias afectadas. “No puedo decir el número exacto, pero son más de 17 millones. Eso está comprobado con los depósitos”, aseguró el padre de una de las egresadas. La mujer es buscada por la Policía de Misiones.

El viernes último se radicó formalmente la denuncia penal por estafa, y a lo largo del fin de semana, contó Mercado, la Justicia se comunicó con las familias para completar los datos de los demás damnificados, que superarían las 15 personas, y sumar comprobantes para dar forma al expediente. La carátula de la causa la deberán determinar el fiscal y el magistrado interviniente.

Si bien la exposición fue por estafa, por las características del episodio y el delito “también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida”, explicó Mercado, y precisó que las penas previstas “van de uno a seis años de prisión”.

Pese al mal momento, se confirmó que los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de 8 millones de pesos. La hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche”.