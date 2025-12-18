19°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Sobrevivió a 20 puñaladas y a la caída de un tercer piso: el calvario de una joven argentina en Italia

Su pareja la atacó por la espalda en un claro intento de femicidio. Todo ocurrió mientras preparaba el desayuno. Cuando fue atacada por la espalda se arrojó al vacío. Con múltiples heridas hoy está fuera de peligro. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Paola Espíndola, una joven, de 24 años oriunda de San Nicolás, se encuentra recuperándose en un hospital de los Alpes italianos tras ser víctima de un brutal intento de femicidio cometido por su esposo, Alejo Grisetti. El ataque ocurrió el pasado 10 de diciembre en el hotel donde ambos trabajaban.

 

Paola sobrevivió a una agresión de extrema violencia mientras preparaba el desayuno en su lugar de trabajo. Grisetti la atacó a traición, dándole más de 20 puñaladas en el pecho, los brazos y la espalda. Para escapar de su agresor, la joven se arrojó desde un tercer piso. Tras esto, fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara.

 

Allí vieron que Espíndola sufrió la perforación de ambos pulmones y un riñón, la fractura de una escápula y la pérdida de movilidad en su mano derecha debido a un tendón cortado.

 

A pesar de la saña del ataque y la caída, Paola se encuentra fuera de peligro. "Los médicos no se explican cómo está viva", afirmó su hermana Maira en diálogo con Radio Net.

 

La familia de la víctima reveló que la violencia comenzó apenas la pareja se mudó a Italia, hace casi un año. Grisetti ejercía un control total sobre Paola, incluyendo el manejo de su celular. De hecho, él respondía sus mensajes.

 

Pero antes de que su marido intente asesinarla, Paola había pedido ayuda al personal del hotel, quienes planeaban trasladar al agresor a otra sede en Austria para separarlos. Sin embargo, Grisetti regresó y concretó el ataque.

 

Alejo Grisetti permanece bajo custodia de la justicia italiana. Fue detenido el 12 de diciembre tras recibir el alta por heridas leves que él mismo se provocó tras el ataque, y será indagado en las próximas horas por el juez Enrico Borrelli. Por su parte, la familia de Paola exige que cumpla una condena perpetua en Italia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
5
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -