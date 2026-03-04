10°
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Día Mundial de la Obesidad: alertan por el avance sostenido en la región

La OPS advirtió que el sobrepeso y la obesidad afectan al 60% de los adultos y al 33% de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. A nivel global, más de 800 millones de personas viven con esta enfermedad.
Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha destinada a generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad crónica y a impulsar medidas para su prevención y tratamiento.

 

La obesidad se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal que puede perjudicar la salud y aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, las afecciones cardiovasculares, la hipertensión y determinados tipos de cáncer.

 

Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo y actualmente más de 800 millones de personas la padecen.

 

En América Latina y el Caribe, el panorama es especialmente preocupante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el sobrepeso y la obesidad alcanzan a cerca del 60% de la población adulta y al 33% de los niños y adolescentes de la región, cifras que continúan en aumento.

 

 

 

