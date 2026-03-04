10°
Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Descubren el fósil de un dinosaurio "similar a una gallina"

En Rio Negro, la excavación de investigadores del CONICET encontró los restos en un estadio de conservación óptimo para conocer su historia de hace 95 millones de años.
Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) identificaron los restos de un dinosaurio carnívoro diminuto en la zona de La Buitrera, en la provincia de Río Negro. El hallazgo corresponde a un esqueleto de alvarezsaurio excepcionalmente bien conservado y fue publicado en la revista Nature.

 

El ejemplar fue clasificado como Alnashetri cerropoliciensis. Medía no más de 70 centímetros de largo, pesaba alrededor de un kilogramo y habría vivido hace aproximadamente 95 millones de años, durante el período Cretácico.

 

Según explicó el investigador Sebastián Apesteguía, el dinosaurio tenía “un tamaño similar al de una gallina”. Este descubrimiento resulta relevante porque desafía una teoría previa sobre los alvarezsaurios, que sostenía que estos animales se redujeron de tamaño como consecuencia de su adaptación a una dieta basada en insectos.

 

De acuerdo con el estudio, el nuevo fósil demuestra que la miniaturización ocurrió antes del cambio en la alimentación. “Estos dinosaurios no se hicieron pequeños en relación al cambio de dieta, sino que siempre fueron de escaso tamaño”, afirmó Apesteguía.

 

