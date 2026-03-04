Homenajean la memoria ferroviaria con la proyección de una película, en el Melipal

Este viernes 6 de marzo a las 20 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal, se proyecta la película "La Zorra y La Pampa".



Un dúo de cineastas construye una zorra ferroviaria para viajar por una región donde el tren de pasajeros es una ruina: la pampa húmeda argentina. Junto a sus habitantes intentan llevar el vehículo a destino, Espora, un pueblo donde se celebra “La fiesta de la zorra”.

“La zorra y la pampa” se proyecta en todo el país con motivo del Día del trabajador ferroviario y Día del transporte en Argentina.

La producción de la película encabeza esta acción nacional que tiene como objetivo homenajear a la memoria ferroviaria. Con más de 30 proyecciones confirmadas desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y la positiva y fundamental recepción de la propuesta de parte de importantes espacios culturales vinculados al tren y al cine, “La zorra y la pampa”, continúa generando espacios de encuentro y celebración, como tradicionalmente hicieron estos dos universos.

Esta película fue estrenada en el año 2024 en Villada, pueblo santafesino de 1500 habitantes, iniciando un camino que la llevó a estar presencialmente en pantalla en diversos espacios por más de 18 meses. En ese trayecto, logró un récord de público en el cine El Cairo de Rosario, fue estrenada en Buenos Aires en los cines Cosmos y Gaumont, y tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine Iberolatinoamericano de Trieste, Italia.

Una producción de Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez.



Con el apoyo de: INCAA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Espacio Santafesino – Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, Fondo Nacional de las Artes, Crédito ADERR, impulsado por el Ministerio de Producción, el Ministerio de Cultura de Santa Fe y la Agencia de Desarrollo Región Rosario y Municipalidad de Rosario.

