Sánchez Albornoz cuestionó la reforma laboral y la calificó como una “regresión”

La concejal Silvana Sánchez Albornoz hizo uso de su hora de preferencia.

Al comienzo de su intervención, Sánchez Albornoz realizó un pronunciamiento contra el proyecto de reforma laboral impulsado a nivel nacional, al que definió como una “regresión laboral” que profundiza la precarización del empleo.

En este sentido, sostuvo que el proyecto, que cuenta con 191 artículos: “No viene a generar trabajo genuino”. Esta afirmación, remarcó Sánchez Albornoz, fue reconocida incluso por funcionarios del propio oficialismo nacional. En ese marco, advirtió que la iniciativa, entre otras cosas: “Perfora los pisos salariales, pone un techo a las paritarias y elimina el salario mínimo como referencia”.

Otro de los puntos cuestionados por la concejal fue la eliminación de las indemnizaciones por despido. “Los empleadores no van a pagar más indemnizaciones cuando despiden a alguien. Los trabajadores tampoco van a recibir indemnizaciones laborales cuando te despiden. Lo que se crea es un fondo de cese laboral que se llama FAL, Fondo de Asistencia Laboral, pero ojo al piojo, no lo paga el empleador. ¿Saben quién lo va a pagar a ese fondo de cese laboral? La ANSES, la ANSES de los jubilados y las jubiladas, la ANSES de las pensiones por discapacidad va a pagar el fondo de cese laboral que se va a ahorrar el empleador", advirtió.

La concejal también rechazó el argumento de la baja de cargas patronales como incentivo para generar empleo. “Nos están verseando. El empleador no se ahorra nada, el que paga el pato es el trabajador”.

En su exposición, Sánchez Albornoz enumeró además la reducción de derechos laborales, la ampliación de facultades del empleador, la eliminación del pago de horas extras y las restricciones a la acción gremial. “O sea, trabajador vas a trabajar más por menos”, resumió.

Finalmente, sostuvo que sí es necesario generar trabajo genuino, pero remarcó que eso no se logra quitando derechos: “Cristina Fernández de Kirchner bajó el desempleo al 5,9% al final de su gobierno y no tuvo que quitar ningún derecho”, afirmó.

Para cerrar, la concejal apeló a la solidaridad en el marco de las fiestas: “Son momentos muy duros para mucha gente. Seamos solidarios, ayudemos al otro, a la otra, a la vecina. En el Concejo Deliberante vamos a juntar unas cajas navideñas para poder ayudar".

R.G.