"Este bloque va a votar en contra del presupuesto tarifario, pero no por contreras"

El concejal de Unión por la Patria, Martín Escalona, expuso en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante sobre los puntos a debatirse en la orden del día.



Primero, expuso su opinión sobre la audiencia pública de la Cooperativa: “Sigo reivindicando la audiencia pública, pues si bien creo que el gobierno de la Cooperativa está sumamente cuestionado por los vecinos, prefiero una cooperativa en Esquel que un Camuzzi en Buenos Aires”, y sintetizó el porqué: “Todo tiende a ese viejo objetivo de la oligarquía internacional, de hacerse con el control de los recursos naturales y los servicios públicos”.



Sobre el tema tarifario expuesto, Escalona remarcó: “Faltan definiciones sobre este nuevo régimen a iniciar el primero de enero del 26. O sea, todo lo que se dijo en la audiencia pública ayer está en el aire, es un gris. Falta la reglamentación”.



En su critica a las políticas nacionales y su impacto local, Escalona marcó: “La Ley de Bases que venía a modernizar el país, inversiones extranjeras, hoy tenemos las rutas detonadas. Sin entrar en detalle de lo que es la coparticipación y de lo que nos va a pasar este verano con la cuestión de incendio del Servicio Nacional de Manejo al Fuego”.



En la discusión sobre el Presupuesto 2026, Escalona fue conciso: “Esta banca, entiendo que este bloque, va a votar en contra de tarifario presupuesto, pero no por contreras”, sino que marcó la falta de debate: “no con el suficiente debate, no vino el Intendente, y eso que le invité a tomar mates en el bloque, no vino” y que el principal desacuerdo de debe a que “favorece los negocios inmobiliarios. Y no es que estamos en contra del desarrollo. Me encanta, lo digo cada hora de preferencia. Va a ser hermoso ese hotel. Pero ese hotel es un country”.



