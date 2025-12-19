La concejal Liza Arrúa Zieseniss expuso en la Hora de Preferencia de la Sesión Ordinaria del día de hoy viernes 19 de diciembre su defensa del presupuesto 2026 que se votará hoy.



Arrúa comenzó marcando que no se trata de política partidaria: “El trabajo de un concejal no se mide por la cantidad de proyectos que presenta, sino por la responsabilidad institucional con la que analiza, observa, corrige y controla, especialmente los proyectos del Poder Ejecutivo que es quien gobierna. Digo esto porque en estos días se ha cuestionado el tratamiento del presupuesto diciendo que ingresó con errores, con falta de información y justamente ahí está nuestro rol como concejales, analizarlo, corregirlo, ajustarlo, controlarlo, eso es lo que hicimos”.



Las correcciones y el dialogo con el intendente: “Trabajamos sobre el presupuesto, pedimos aclaraciones, hicimos observaciones, escuchamos a la oposición, propusimos cambios concretos que luego se llevaron adelante. La presencia del Intendente incluso se hubiera concretado de haber acompañado el pedido de la oposición”.



El ejemplo de la discusión tarifaria: “Aliviar al vecino sin poner en riesgo las arcas municipales que son necesarias para sostener los sueldos, cumplir con las obligaciones y seguir generando obras y mejoras para la ciudad. Nosotros somos realistas”.



Arrúa Zieseniss también hizo énfasis en el presupuesto destinado a áreas sociales: “También quiero aclarar que se viene repitiendo y que no es cierto cuando se dice que se disminuyó el presupuesto en el área social, se está faltando la verdad. El presupuesto social es el mayor de los últimos años”.



La concejal ejemplificó: “Gas, muros de contención, redes de gas del sector Badén, cisternas de agua en el barrio Ceferino, entre otras. Esto también es política social porque llevar los servicios básicos, infraestructuras y condiciones dignas es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Venimos de años de desidia, no se corrige en dos años”.



Arrúa Zieseniss sostuvo que se habla de “impuestazos que no existen”: “Frente a los discursos que buscan asustar a la gente con supuestos impuestazos que no existen, es importante decir las cosas como son. El valor del módulo interanual tuvo un incremento de alrededor del 35%, acompañando el incremento salarial que fue de alrededor del 37% y en el caso de los contratos, el aumento fue superior al 70%, atendiendo una deuda pendiente del municipio que tenía con la ciudadanía y con quienes prestan servicios. Esto no es ajuste ni impuestazos, es ordenar, cumplir y planificar”.



