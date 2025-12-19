“Tenemos que dejar de asistir constantemente a las personas vulnerables, hay que darles dignidad”

La concejal Paula Daher Scaglioni resaltó las obras de gas, luz y agua proyectadas para el 2026 en Esquel, en su exposición en la sesión del Concejo Deliberante de hoy viernes 19 de diciembre.



En respuesta a las críticas de la oposición en la sesión de hoy, la concejal expresó: “Hablamos de rutas en mal estado, como que parece que estos últimos dos años están estas rutas deterioradas. No, se inauguraban, se anunciaban y se la robaron, se la llevaron toda”, refiriéndose a las gestiones anteriores.



Explicando el rol de la gestión actual contra lo hecho en años anteriores: “Hablamos de que parece que los demás gobiernos son los que han protegido a los más débiles. Hay una resolución ministerial, la 826-2022, que la firmó el exministro Massa, en donde redujo la inversión en educación, en obra pública y con incentivos a la producción”.



Respecto al tratamiento del Presupuesto 2026, marcó: “Hemos tenido los 10 concejales el compromiso de participar, de aportar, y también a todos los funcionarios que se han acercado a brindar las explicaciones pertinentes. La continuidad que iba a haber con lo que es adoquinado, bacheo, las conexiones de gas”.



La concejal se refirió al Plan Calor: “Se critica que no hay un aumento en el presupuesto de lo que es la asistencia del plan calor, pero justamente porque tenemos que dejar de asistir constantemente a las personas vulnerables. Hay que darle dignidad, y eso es con las conexiones de gas que se van a realizar, con las conexiones de luz, de agua. Sí, todo esto está proyectado para el 2026 en el Cañadón de Borquez, en Valle Chico, en el barrio Ceferino, en su momento habían solicitado aproximadamente 20, 25 familias, ahora se les va a conectar a 80”.



La propuesta de obras en plazas y plazoletas: “plazoletas del barrio Roca, la Plaza San Martín, que está abandonada hace muchísimo tiempo, la plaza del Badén, la del barrio Ceferino, no estamos hablando de un barrio específico del centro o de los que más tienen. Son espacios públicos, los van a poder usar todos los vecinos y las vecinas”.



La concejal concluyó su exposición resaltando que: "Yo inicié mi trabajo en la Municipalidad en el Servicio de Protección de Derechos, y es la primera vez que veo el mejoramiento en la contratación y la estabilidad de los equipos técnicos, que son los que se encargan justamente de la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Por lo cual, por supuesto que vamos a acompañar y aprobar, y esperemos que los demás bloques también acompañen este presupuesto que tiene previsibilidad, organización, equilibrio y como bien dije, la transversalidad de las distintas áreas para todos los sectores sociales de nuestra ciudad”.



SL

