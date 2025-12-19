La Trochita confirmó su calendario de salidas para enero de 2026

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, informó esta semana el programa de salidas para enero en el tramo que conecta a las estaciones de ferrocarril Esquel y Nahuelpan.

El emblemático tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, viene de una primavera con importante afluencia de turistas y se prepara con todo para la temporada de verano 2026, próxima a comenzar.

Atento a la demanda y al interés que suele generar el recurso entre los visitantes, la gerencia del Viejo Expreso Patagónico confirmó el calendario de viajes para el primer mes del año en el trayecto que una a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

Trece recorridos

A lo largo de enero, serán trece los recorridos: sábado 3, martes 6, jueves 8, sábado 10, martes 13, jueves 15, sábado 17, martes 20, jueves 22, sábado 24, martes 27, jueves 29 y sábado 31. También se piensan en adicionales considerando el pedido de tickets.

Los interesados en obtener un pasaje para disfrutar de la experiencia a bordo de la centenaria formación ferroviaria pueden ingresar a la página web latrochita.org.ar o acercarse a las oficinas de la Estación Esquel.



