Bariloche: Incendio forestal de interfase cerca del Sanatorio San Carlos

Combatientes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) trabajan intensamente en un incendio activo en Bariloche, localizado a la altura del kilómetro 1. El operativo se desarrolla de manera conjunta con Bomberos Voluntarios, personal de Parques Nacionales y otros organismos de emergencia que coordinan esfuerzos en el terreno.⁣

⁣

Se trata de un incendio de interfase, desarrollado en una zona forestal próxima al área urbana, lo que representa un riesgo mayor para la infraestructura de la ciudad. El fuego presenta un comportamiento complejo debido a las condiciones de viento, factor que dificulta las tareas de combate y ha obligado a reforzar el despliegue de recursos en distintos sectores estratégicos.⁣

⁣

Ante la evolución del siniestro, se solicitó la intervención de medios aéreos para apoyar las tareas terrestres. Actualmente, se cuenta con disponibilidad de dos aviones, aunque su operación se encuentra estrictamente condicionada por las fuertes ráfagas. Se evalúa de manera permanente la posibilidad de sumar más apoyo aéreo en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.⁣

⁣

El foco ígneo, iniciado cerca de las 13:30 en una zona con abundante vegetación, afectó de forma inmediata las inmediaciones del Sanatorio San Carlos. Debido a la proximidad de las llamas, se dispuso una evacuación preventiva este viernes por la tarde para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico. La situación en este sector continúa bajo monitoreo permanente por parte de los bomberos y equipos de emergencia.⁣

⁣

Desde el SPLIF y las autoridades locales se emitió una solicitud urgente a la comunidad ante el avance del fuego en el Cerro Runge. Se solicita a la población en general y a los vecinos de zonas aledañas no acercarse al lugar de la emergencia. Si bien se valora la voluntad de colaborar, la presencia de personas no autorizadas entorpece las maniobras de los brigadistas y pone en riesgo la circulación de las unidades de emergencia.⁣

⁣

Las autoridades enfatizaron la necesidad de dejar trabajar a los profesionales y recordaron que la mejor manera de ayudar es despejar las vías de acceso. Se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona, extremar las precauciones y mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de datos erróneos.



T.B