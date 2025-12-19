La Casa del Piano presenta una jornada de feria, arte y música en vivo

Este viernes, el espacio cultural conocido como La Casa del Piano se convertirá en el epicentro de una variada propuesta artística que integra feriantes, artes visuales y una cartelera musical de primer nivel. El evento busca generar un punto de encuentro para los vecinos, promoviendo el acceso a la cultura local en un ambiente distendido y creativo.⁣

⁣

A partir de las 17 hasta las 23 horas, el establecimiento ubicado en la calle Conesa 1075 recibirá a la reconocida Feria Tiempo de Violetas. Esta feria llega con la impronta de sus feriantes habituales, ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de producciones únicas, piezas artesanales y creaciones realizadas con dedicación. Es una oportunidad ideal para quienes buscan objetos originales mientras disfrutan de un paseo comunitario.⁣

⁣

La jornada no solo se limitará a la comercialización de artesanías, sino que también contará con una destacada muestra de artes visuales. Esta exposición sumará color y creatividad al recinto, complementando la experiencia sensorial del encuentro. La organización ha diseñado esta propuesta pensando especialmente en que pueda ser disfrutada tanto en familia como en compañía de amigos.⁣

⁣

El segmento musical ocupará un lugar central durante la tarde y noche. Se presentará el dúo Quillantu, conformado por Andrés Masip y Leandro Astorga, quienes interpretarán un repertorio especializado en música andina y sonidos ancestrales. El gran cierre de la noche estará a cargo de Afrodites, un grupo que promete un espectáculo potente basado en la percusión, la danza y los cantos tradicionales africanos.⁣

⁣

La actividad completa es de entrada libre y gratuita, reforzando el carácter abierto y diverso de la experiencia. Se invita a toda la comunidad de la zona a acercarse para compartir este espacio de intercambio cultural. Para obtener más información o realizar consultas específicas, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 280-4400772.





