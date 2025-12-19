La Casa del Piano presenta una jornada de feria, arte y música en vivo

Este viernes, el espacio cultural conocido como La Casa del Piano se convertirá en el epicentro de una variada propuesta artística que integra feriantes, artes visuales y una cartelera musical de primer nivel. El evento busca generar un punto de encuentro para los vecinos, promoviendo el acceso a la cultura local en un ambiente distendido y creativo.
A partir de las 17 hasta las 23 horas, el establecimiento ubicado en la calle Conesa 1075 recibirá a la reconocida Feria Tiempo de Violetas. Esta feria llega con la impronta de sus feriantes habituales, ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de producciones únicas, piezas artesanales y creaciones realizadas con dedicación. Es una oportunidad ideal para quienes buscan objetos originales mientras disfrutan de un paseo comunitario.
La jornada no solo se limitará a la comercialización de artesanías, sino que también contará con una destacada muestra de artes visuales. Esta exposición sumará color y creatividad al recinto, complementando la experiencia sensorial del encuentro. La organización ha diseñado esta propuesta pensando especialmente en que pueda ser disfrutada tanto en familia como en compañía de amigos.
El segmento musical ocupará un lugar central durante la tarde y noche. Se presentará el dúo Quillantu, conformado por Andrés Masip y Leandro Astorga, quienes interpretarán un repertorio especializado en música andina y sonidos ancestrales. El gran cierre de la noche estará a cargo de Afrodites, un grupo que promete un espectáculo potente basado en la percusión, la danza y los cantos tradicionales africanos.
La actividad completa es de entrada libre y gratuita, reforzando el carácter abierto y diverso de la experiencia. Se invita a toda la comunidad de la zona a acercarse para compartir este espacio de intercambio cultural. Para obtener más información o realizar consultas específicas, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 280-4400772.
T,B