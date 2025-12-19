Taccetta celebró el Presupuesto 2026: “Esquel tiene capacidad real de planificación”

La Municipalidad de Esquel celebró la aprobación del Presupuesto y la Tarifaria 2026, una herramienta clave de gestión que permitirá proyectar un año con fuerte incremento de obras, servicios y políticas públicas, con un claro impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

El Presupuesto 2026 se destaca por contar con un 70% de ingresos propios, complementados con fondos provenientes de la coparticipación y regalías, lo que posiciona a Esquel como uno de los pocos municipios del país con capacidad real de planificación, ejecución de obras con recursos propios y sin endeudamiento.

Uno de los ejes centrales del presupuesto es la inversión en infraestructura: el 20% estará destinado a obras ejecutadas íntegramente con fondos municipales, priorizando sectores que más lo necesitan. Entre las obras previstas se encuentran redes de gas en el Badén, cisternas de agua en el barrio Ceferino, muros de contención, además de la continuidad del Plan Municipal de Cordones Cuneta, con el objetivo de completar 30 cuadras durante el año.

En materia social, el presupuesto aprobado representa el mayor presupuesto del área en los últimos años, con obras de gas, luz y agua para Valle Chico, más de 50 nuevas conexiones de gas, y la proyección de más de 50 viviendas sociales, reafirmando la decisión de destinar los mayores recursos a quienes más lo necesitan.

Tras la sesión, el intendente Matías Taccetta agradeció el acompañamiento de los concejales que votaron afirmativamente. "Quiero agradecer a los concejales que acompañaron este presupuesto, porque es una herramienta que nos va a permitir que durante este año se vean muchas obras en la ciudad y una fuerte revalorización de los espacios públicos, que es un objetivo claro de esta gestión”, remarcó

El mandatario también fue contundente ante las críticas de sectores de la oposición: “Hablan de un ‘impuestazo’ cuando somos el único municipio que redujo impuestos a quienes producen y generan trabajo. No vimos a la oposición quejarse por los aumentos y la creación de impuestos nacionales durante el kirchnerismo”.

Asimismo, Taccetta agregó que “cuando fueron gobierno no consiguieron ninguna obra para la ciudad. Hoy Esquel es una ciudad con obras gracias a la buena gestión de nuestro espacio. Si este gobierno fuera de su partido, aplaudirían cada una de las gestiones y políticas que estamos implementando”.



T.B