Viernes 19 de Diciembre de 2025
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

SEROS normaliza sus coberturas tras acuerdos con médicos y odontólogos

El ISSyS anunció la reactivación progresiva de los servicios en toda la provincia este viernes 19 de diciembre. Buscan garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
Por Redacción Red43

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) informa que se avanza activamente en la normalización de las coberturas de la Obra Social SEROS.

 

Estas acciones se enmarcan en un proceso de reactivación progresiva de los servicios, que se irá desarrollando durante el transcurso de este viernes 19 de diciembre.

 

Con el objetivo de regularizar los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones de salud para los afiliados y afiliadas en toda la provincia, el ISSyS reafirma la importancia del diálogo permanente y del trabajo conjunto con los distintos actores del sistema de salud, como ejes fundamentales para fortalecer la atención y resguardar los derechos de los afiliados.

T.B

 

