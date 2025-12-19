Good Fellas: Concierto de Blues y Rock Sureño en el Melipal

La banda Good Fellas se prepara para brindar un espectáculo imperdible con el objetivo de despedir el año en un formato íntimo y cuidado. La cita tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 21 hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Esquel Melipal, prometiendo una velada cargada de buena música y reencuentros.⁣

⁣

Esta fecha representa el corolario de una exitosa gira que llevó a la formación por las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Durante este recorrido, la banda compartió con el público su sonido auténtico y un repertorio original que navega por las raíces del Blues, el Rockabilly y el Rock Sureño, consolidando la esencia que los identifica en la escena regional.⁣

⁣

Para esta presentación especial, Good Fellas contará con la participación de invitados de lujo. Entre ellos se destaca Emiliana Duflós, considerada una de las voces jóvenes más prometedoras del Blues argentino. La artista brindará un set cargado de sentimiento y energía, acompañada por su washboard e interpretación única. También se sumarán al escenario Alberto González en percusión y Alun Lloyd en guitarra, dos músicos de trayectoria que aportarán su experiencia y groove a la noche.⁣

⁣

Un punto emotivo de la jornada será el regreso a la formación de Diego Decara en la batería. El grupo se completa con sus integrantes estables: Damián Duflós en guitarras, voz y armónica; Pablo Mermoud en guitarras y coros; y Sebastián Romero en el bajo.⁣

⁣

Las entradas para el evento tienen un valor de $10.000 en concepto de anticipadas y $12.000 en puerta el día del show. Para adquirir los tickets de forma previa, los interesados deben realizar una transferencia al alias damianduflos.mp, enviar el comprobante de pago al número 299 508 1526 e indicar su nombre completo.





T.B