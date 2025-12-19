14°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43Good FellasCentro Cultural Esquel Melipal
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Good Fellas: Concierto de Blues y Rock Sureño en el Melipal

La cita es este sábado a las 21 horas. Las entradas anticipadas ya están a la venta para una noche que promete invitados de lujo y un repertorio auténtico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La banda Good Fellas se prepara para brindar un espectáculo imperdible con el objetivo de despedir el año en un formato íntimo y cuidado. La cita tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 21 hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Esquel Melipal, prometiendo una velada cargada de buena música y reencuentros.⁣

Esta fecha representa el corolario de una exitosa gira que llevó a la formación por las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Durante este recorrido, la banda compartió con el público su sonido auténtico y un repertorio original que navega por las raíces del Blues, el Rockabilly y el Rock Sureño, consolidando la esencia que los identifica en la escena regional.⁣

Para esta presentación especial, Good Fellas contará con la participación de invitados de lujo. Entre ellos se destaca Emiliana Duflós, considerada una de las voces jóvenes más prometedoras del Blues argentino. La artista brindará un set cargado de sentimiento y energía, acompañada por su washboard e interpretación única. También se sumarán al escenario Alberto González en percusión y Alun Lloyd en guitarra, dos músicos de trayectoria que aportarán su experiencia y groove a la noche.⁣

Un punto emotivo de la jornada será el regreso a la formación de Diego Decara en la batería. El grupo se completa con sus integrantes estables: Damián Duflós en guitarras, voz y armónica; Pablo Mermoud en guitarras y coros; y Sebastián Romero en el bajo.⁣

Las entradas para el evento tienen un valor de $10.000 en concepto de anticipadas y $12.000 en puerta el día del show. Para adquirir los tickets de forma previa, los interesados deben realizar una transferencia al alias damianduflos.mp, enviar el comprobante de pago al número 299 508 1526 e indicar su nombre completo.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se registró un despiste vehicular durante la madrugada
2
 Se le atragantó la pizza: estaba comiendo con otro, llegó el novio y destrozó el local
3
 El misterioso hombre del perfume raro que entró a un comercio y dejó a la empleada en estado de shock
4
 Hallaron sin vida a un soldado voluntario del Ejército en Mendoza
5
 La Comunidad Emprendedora invita a la Feria Navideña
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -