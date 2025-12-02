La Escuela Ysgol y Cwm cerró el año con una gran muestra

Carlos de Oro, director de la Escuela Ysgol y Cwm, dialogó con Red43 sobre la muestra de fin de año.

"Hoy hemos hecho la muestra de fin de año, donde expusieron los chicos sus trabajos que estuvieron haciendo en Ciencias Naturales, en Lengua, en Lengua Galesa, en Inglés, en Educación Física, en Teatro. Realmente una muestra diversa y con muy lindas producciones", detalló.

Además, de Oro comentó que durante la conmemoración por el aniversario de Los Rifleros, los alumnos de esta institución participaron en el desfile y en los actos leyeron poesía y entonaron una canción en galés. "Los estudiantes participaron desde diversos lugares: hubo una alumna que tocó el violín, un grupo que cantó, un grupo de baile. Fue una muy linda participación", continuó.

"A partir del año que viene tenemos la apertura de tercer año, con la novedad de que cambiamos el turno: vamos a estar en el turno mañana. Había un pedido de los padres de que en lugar de venir por la tarde, vinieran por la mañana. Vamos a venir por la mañana con una carga de galés, con muchas actividades vinculadas al medioambiente y con un proyecto fuerte de comunicación de radio", anticipó el director.

Finalmente, aseguró: "Estamos en un momento en el que estamos parados sobre la muralla que divide lo que fue y lo que va a venir. Hemos pasado un año arduo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que en algunos momentos fue difícil y que tiene muchas cosas que tenemos que agradecer: muchas presencias, mucho amor, mucha compañía. De acá en adelante viene lo nuevo y queremos seguir caminando juntos".

R.G.