AlertAR: El nuevo sistema de alerta que envía mensajes directos a teléfonos en emergencias

El Gobierno argentino presentó este lunes AlertAR, un avanzado sistema de alerta temprana que permitirá enviar mensajes directos a la pantalla de los teléfonos móviles de la población ubicada en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias. El anuncio se realizó desde la Casa Rosada, donde la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles sobre la nueva herramienta, que se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Según los datos de Bullrich, el país contará con una tecnología comparable a soluciones adoptadas hace tiempo en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo.

Durante la conferencia de prensa, Bullrich remarcó la importancia de la iniciativa en el contexto de episodios recientes de desastre en el país. Insistió en que, hasta ahora, la información oficial durante estos eventos llegaba a través de los medios de comunicación tradicionales, pero sin la capacidad de brindar directivas concretas, ajustadas a las circunstancias particulares de cada ciudadano. “Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia”, subrayó.

Funcionamiento y alcance masivo

El funcionamiento de AlertAR se basa en la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, ENACOM y las operadoras de telefonía móvil. El sistema utilizará la infraestructura existente para emitir, en situaciones críticas, mensajes de emergencia dirigidos específicamente al público de las áreas identificadas como zonas de riesgo, tomando como referencia datos de georreferenciación.

De este modo, la alerta alcanza únicamente a quienes se encuentran en la región afectada, optimizando la eficacia de la respuesta y evitando saturar a usuarios fuera del área comprometida.

La tecnología permitirá incluso la entrega de instrucciones precisas sobre las acciones recomendadas para la ciudadanía frente a distintos tipos de amenaza, como evacuaciones, protección dentro de domicilios o el desplazamiento hacia locaciones seguras.

Según especificó Bullrich, el aviso se desplegará a través de un mensaje emergente en la pantalla de los teléfonos móviles, incluso si el dispositivo está bloqueado e, inclusive, en algunos casos aun cuando se encuentre apagado. “Vos tenés el teléfono apagado, pum pum, te avisa el mensaje, te da una alerta y el mensaje sale y te dice en tantos minutos usted se tiene que ir de su casa. O ir a un refugio tal. El mensaje con las instrucciones”, puntualizó.

Sin aplicaciones ni registros previos

La puesta en marcha de AlertAR, según precisó la ex titular de Seguridad, será posible mediante la utilización del “fondo de servicio universal”, un recurso gestionado desde ENACOM que se destina por ley al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías de comunicación.

El principal diferencial de AlertAR es que su funcionamiento no requerirá la descarga de aplicaciones, ni procesos de registro o autorización previos por parte de los usuarios. Dada la masificación del acceso móvil en Argentina —donde existen más dispositivos celulares que habitantes—, Bullrich aseguró que “el 99,9% tendrá la posibilidad de tener este mensaje”.

Entre las aplicaciones contempladas, el sistema también reforzará las alertas vinculadas a la búsqueda urgente de personas, como el caso del programa denominado Alerta Sofía. Esta iniciativa, que actualmente depende en gran medida de la difusión a través de redes sociales, será adaptada para que los avisos puedan llegar en tiempo real a través del canal de mensajería directa del nuevo sistema. “Hoy se hace por Facebook pero va a poder ser utilizado el sistema. Consiste en avisarle a la gente qué conducta tiene que tomar. Si salir, buscar refugio, cerrar puertas y ventanas. Es un servicio de mensajería masiva”, detalló la ex funcionaria.

El Ministerio de Seguridad destacó que AlertAR constituye “por primera vez, un sistema nacional de alerta temprana que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos en una zona de emergencia, sin apps ni registros”. El organismo resaltó que este avance “reducirá tiempos de respuesta, ampliará la cobertura y reforzará la prevención ante emergencias, desastres y búsquedas urgentes como Alerta Sofía”.



T.B