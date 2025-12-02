21°
Esquel, Argentina
Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut: Casi 4.000 familias y estudiantes se formaron en uso digital seguro

A lo largo de 2025, el Ministerio de Educación desplegó 33 charlas en Esquel, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. El abordaje incluyó formación en uso seguro de redes, protección de datos y prevención de problemáticas digitales emergentes.
Por Redacción Red43

