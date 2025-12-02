Gobierno de Chubut y gremios de salud acuerdan continuar el diálogo para 2026

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, encabezó este martes en Rawson una reunión con representantes de los diferentes gremios de la salud. Tras el encuentro desarrollado a primera hora en Casa de Gobierno, el titular del Ejecutivo aseguró que "las mesas de diálogo están abiertas y vamos a continuar trabajando en conjunto con todos los sectores para fijar prioridades y objetivos", de cara al inicio de 2026.

Junto al mandatario, participaron del encuentro el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; los secretarios de Trabajo, Nicolás Zárate; y de Salud, Denise Acosta; además del asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva. En tanto que en representación del sector gremial, estuvieron presentes los dirigentes de UPCN, SISAP y ATSA.

Torres anticipó la continuidad de rondas de trabajo para "el armado de una agenda en común entre todos los sectores, siempre siguiendo un esquema de gestión que nos permita afrontar los desafíos diarios y a su vez, garantizar previsibilidad a los trabajadores y equilibrio fiscal en medio de un contexto complejo a nivel nacional".

El gobernador indicó que "nos sentamos con los sindicatos para buscar soluciones conjuntas a los reclamos que nos plantean, pero siempre en función de la situación económica y financiera que nos toca atravesar", y anticipó la continuidad de espacios de diálogo junto "a equipos técnicos y administrativos de cada área".



T.B