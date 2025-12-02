Rehabilitan la Ruta 12 entre Paso del Sapo, Cerro Cóndor y Paso de Indios

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó la rehabilitación al tránsito de la Ruta Provincial N°12 en el tramo que conecta Paso del Sapo - Cerro Cóndor - Paso de Indios (y viceversa).

La noticia, anunciada el martes 2 de diciembre a las 17:15 hs, representa una normalización parcial tras el cierre reportado previamente en la zona. Cabe destacar que, anteriormente, el domingo 30 de noviembre a las 20:00 hs, la misma ruta, en el tramo Paso del Sapo - Cerro Cóndor, se había cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos debido a que la calzada se encontraba pesada por barro y con acumulación de agua.

Condiciones de tránsito y precauciones

La nueva comunicación oficial indica que la ruta se encuentra habilitada al tránsito para todo tipo de vehículos, extendiéndose el tramo habilitado hasta Paso de Indios y en el sentido inverso.

No obstante, la Subsecretaría de Protección Ciudadana señaló que existen desvíos provisorios en los kilómetros 70 y 71. Por este motivo, y dado el historial de complicaciones en la calzada, se solicita a los conductores transitar con precaución por todo el tramo.

Las autoridades recuerdan que, para cualquier emergencia o necesidad de información adicional, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800 - 666 - 2447.





T.B