18°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Rehabilitan la Ruta 12 entre Paso del Sapo, Cerro Cóndor y Paso de Indios

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut confirmó la normalización del corredor, que había estado cerrado por acumulación de barro y agua. Se mantiene la solicitud de circular con cautela debido a los desvíos provisorios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó la rehabilitación al tránsito de la Ruta Provincial N°12 en el tramo que conecta Paso del Sapo - Cerro Cóndor - Paso de Indios (y viceversa).

 

La noticia, anunciada el martes 2 de diciembre a las 17:15 hs, representa una normalización parcial tras el cierre reportado previamente en la zona. Cabe destacar que, anteriormente, el domingo 30 de noviembre a las 20:00 hs, la misma ruta, en el tramo Paso del Sapo - Cerro Cóndor, se había cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos debido a que la calzada se encontraba pesada por barro y con acumulación de agua.

 

Condiciones de tránsito y precauciones

La nueva comunicación oficial indica que la ruta se encuentra habilitada al tránsito para todo tipo de vehículos, extendiéndose el tramo habilitado hasta Paso de Indios y en el sentido inverso.

 

No obstante, la Subsecretaría de Protección Ciudadana señaló que existen desvíos provisorios en los kilómetros 70 y 71. Por este motivo, y dado el historial de complicaciones en la calzada, se solicita a los conductores transitar con precaución por todo el tramo.

 

Las autoridades recuerdan que, para cualquier emergencia o necesidad de información adicional, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800 - 666 - 2447.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45
2
 Esquel tendrá su Paseo Navideño en la Plaza San Martín
3
 Boda de sangre: mató a la novia, a su suegra y su cuñada y después de suicidó
4
 La casa del horror: un nene de 10 años fue estrangulado por un adolescente de 16
5
 La Escuela Ysgol y Cwm cerró el año con una gran muestra
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -