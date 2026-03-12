20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 economia ArgentinaSenado de la NaciónAumento Salarial
12 de Marzo de 2026
economia |
Por Redacción Red43

Senadores tendrán un nuevo aumento y sus sueldos rondarán los $11 millones

Tras un acuerdo salarial del 12,5% acumulado para los trabajadores del Congreso entre diciembre y mayo, los ingresos de los senadores —vinculados a esas paritarias— aumentarán de forma automática y llegarán a ese monto en marzo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los senadores nacionales comenzarán a cobrar desde marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos brutos debido al acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

 

El entendimiento establece aumentos escalonados para el personal legislativo entre diciembre y mayo que suman un 12,5% acumulado. Como las dietas del Senado están vinculadas a esas paritarias, el incremento se traslada automáticamente a los legisladores.

 

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar cerca de 11 millones en marzo y unos 11,5 millones brutos en mayo.

 

El sistema se aplica desde abril de 2024, cuando el Senado decidió volver a acoplar sus dietas a los aumentos del personal legislativo. En cambio, las dietas de los diputados nacionales no se actualizan automáticamente con cada paritaria y actualmente rondan los 6 millones de pesos brutos.

 

La Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, aseguró que no puede impedir el aumento a los senadores ya que es su decisión. Sin embargo, sugirió a los legisladores que opten por donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
2
 Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"
3
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
4
 QEPD: Diego Armando Leal
5
 Nuevo proyecto para la ciudad: la transformación del microcentro
1
 Esquel: el tiempo se mantiene estable pero con descenso de temperatura
2
 Un día bastante lindo en la Comarca
3
 Senadores tendrán un nuevo aumento y sus sueldos rondarán los $11 millones
4
 Comenzaron los trabajos para la red de gas hacia Valle Chico
5
 "La Muni Cerca Tuyo" llega este jueves 13 al barrio 28 de Junio
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -