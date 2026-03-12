Senadores tendrán un nuevo aumento y sus sueldos rondarán los $11 millones

Los senadores nacionales comenzarán a cobrar desde marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos brutos debido al acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El entendimiento establece aumentos escalonados para el personal legislativo entre diciembre y mayo que suman un 12,5% acumulado. Como las dietas del Senado están vinculadas a esas paritarias, el incremento se traslada automáticamente a los legisladores.

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar cerca de 11 millones en marzo y unos 11,5 millones brutos en mayo.

El sistema se aplica desde abril de 2024, cuando el Senado decidió volver a acoplar sus dietas a los aumentos del personal legislativo. En cambio, las dietas de los diputados nacionales no se actualizan automáticamente con cada paritaria y actualmente rondan los 6 millones de pesos brutos.

La Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, aseguró que no puede impedir el aumento a los senadores ya que es su decisión. Sin embargo, sugirió a los legisladores que opten por donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

R.G.