Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, se presentó este miércoles en las oficinas de la Fiscalía de Trelew para radicar una denuncia formal y solicitar la apertura de una investigación en su contra, tras la viralización de un video en redes sociales y diversos portales informativos.

La presentación se realizó ante el fiscal general Omar Rodríguez. Miquelarena invocó el derecho de vindicación previsto en el artículo 68 de la Constitución Provincial, el cual establece que todo funcionario público bajo sospecha de participar en un hecho delictivo tiene la obligación de presentarse ante la justicia para ser investigado.

Investigación en marcha

A partir de esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) iniciará de inmediato las actuaciones correspondientes. El objetivo principal será analizar el contenido del material difundido y determinar fehacientemente las circunstancias del hecho, siguiendo los procedimientos legales vigentes.

Desde el organismo indicaron que esta intervención es fundamental para esclarecer lo sucedido a través de una investigación formal, lo que permitirá un análisis integral y técnico de la información que hoy circula públicamente.

Con esta medida, se busca dar transparencia al proceso y garantizar que los hechos expuestos en el ámbito digital tengan una respuesta institucional y jurídica clara.









M.G