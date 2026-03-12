15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
El INDEC dará a conocer la inflación de febrero y estiman un dato cercano al 3%

Consultoras privadas proyectan que el índice de precios se ubicará entre 2,6% y 2,9%, impulsado principalmente por aumentos en tarifas y alimentos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves por la tarde el dato oficial de inflación correspondiente a febrero. Las estimaciones de consultoras privadas anticipan que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicará entre 2,6% y 2,9%, en niveles similares al 2,9% registrado en enero.

 

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la previsión de inflación para febrero subió en las últimas semanas y se ubica en torno al 2,7%. Según esas proyecciones, el índice mensual recién bajaría del 2% a partir de mayo.

 

Los analistas señalan que los principales factores que presionaron sobre los precios durante el mes fueron los aumentos en tarifas de servicios y el encarecimiento de algunos alimentos.

 

Entre las estimaciones privadas, la consultora C&T Asesores Económicos calculó una inflación de 2,9%, con fuertes subas en el rubro vivienda por los incrementos en luz y gas. También destacó que alimentos y bebidas registraron un aumento de 4,1%, con alzas cercanas al 8% en la carne.

 

Por su parte, LCG proyectó un 2,7% de inflación y advirtió sobre el impacto de los ajustes en servicios como gas, electricidad, transporte, prepagas y telefonía. En tanto, la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados estimó una suba de precios del 2,6% en febrero.

 

 

 

R.G.

 

