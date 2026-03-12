Comenzaron los trabajos para la red de gas hacia Valle Chico

La Municipalidad de Esquel informa a los vecinos del barrio Badén y sectores aledaños que el pasado miércoles comenzaron los trabajos de remoción de suelo en el marco de la obra de tendido de la red de gas que abastecerá al sector de Valle Chico.

Debido al inicio de estas tareas, se registrará una mayor circulación de camiones y maquinaria de gran porte en la zona. Asimismo, habrá operarios trabajando en diferentes sectores debidamente delimitados.

Por este motivo, se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta para garantizar la seguridad de todos.

