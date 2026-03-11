Nuevo proyecto para la ciudad: la transformación del microcentro

El municipio ha iniciado una serie de encuentros estratégicos con representantes de CAME y ADRE para coordinar la transformación integral de las cuadras de mayor relevancia comercial. El objetivo central de esta iniciativa, según explicó Iván Pereira, gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), es unificar criterios entre el sector público y el privado para renovar la imagen urbana, interviniendo aspectos clave como la iluminación, las veredas y la cartelería.

El proyecto se plantea desde una escala macro, aunque su ejecución comenzará con una prueba piloto en los primeros cien metros para evaluar su funcionamiento antes de replicarlo en el resto del área. Una de las mayores innovaciones radica en el cambio de paradigma sobre el uso del cemento. Pereira señaló que hoy el vecino apuesta al asfalto o a las veredas pavimentadas, pero que la nueva gestión busca que los suelos vuelvan a ser filtrantes para aprovechar el agua de lluvia. Según el funcionario de la UEPROMU, la intención es pasar de un centro muy sólido y gris, con mucho hormigón, a una propuesta que apueste más por lo verde y mejore los espacios públicos.

En cuanto a la estética de los comercios, el relevamiento municipal detectó que la cartelería actual se encuentra desfasada respecto a la identidad que se pretende proyectar. El plan incluye una regulación más estricta sobre la seguridad estructural de las estructuras publicatarias, pero con un enfoque de acompañamiento al comerciante. En este sentido, Pereira destacó que el municipio debe facilitar el trabajo y ser facilitadores y no ser una máquina de impedir, ayudando activamente en el diseño y en la forma de las nuevas marquesinas.

La recepción por parte de las cámaras comerciales ha sido positiva, coincidiendo en que la revitalización del entorno físico es fundamental para revertir la merma en las ventas y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. La idea es que el microcentro cuente con un factor distintivo que invite a los ciudadanos y turistas a habitarlo, caminarlo y disfrutarlo. Para el gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, es vital que el espacio público sea equitativo e inclusivo para que la gente quiera ir y habitarlo, lo que generará un impacto directo en la actividad económica, como salir a tomar un café o encontrarse con amigos. Finalmente, la obra también resolverá problemas de infraestructura de base, optimizando el sistema de pluviales y favoreciendo la recarga de las napas freáticas a través de la infiltración natural.

E.B.W.