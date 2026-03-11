Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"

Marcela Cirilo es parte del espacio de trueque que vecinos y vecinas de Esquel llevan gestionando en distintos espacios de encuentro.



Los días martes en la sede de SOEME de 14 a 16 horas y los domingos en la sede del barrio Winter, de 14 a 17 horas, los vecinos intercambian elementos, alimentos y todo tipo: “Está sumándose mucha gente de casi todos los barrios, porque invitamos a todo el mundo, a la gente de Los Parajes, de Trevelin, del Río Percy”.



El trueque como un factor de acceso a bienes: “Nosotros le pedimos a la gente que lleva los productos elaborados, contar con el carnet de manipulación de alimento también. Tejido, ropa, calzado, juguete. Ayer fue que estuvimos haciendo el compartir, festejo por el Día de la Mujer, llegó una señora con una caja llena de lana. Así que imagínate, hay de todo”.



La propuesta apunta a personas que no tienen dinero, pero tienen algo que ofrecer: “Plata no, solamente trabajamos con los créditos y cambiando un producto por otro. A principios de febrero empezamos. Está yendo mucha gente y tenemos un grupo de WhatsApp también, al cual por ahí si necesitan el link pueden pedirlo por Facebook a Andrea Castro. Ella es la administradora de los grupos”.



SL

