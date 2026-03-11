Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes lleva adelante un trabajo conjunto entre las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas para dar respuesta a un histórico reclamo de la familia Toro, que reside en la zona de la Isla y necesitaba contar con un acceso seguro desde la ruta hasta el sector donde embarcan para cruzar el Río Grande, generando además un acceso público al río. Las tareas se realizan por decisión del intendente Héctor Ingram, quien decidió poner a disposición los recursos municipales para brindar una solución concreta a una situación que llevaba años sin respuesta.

Según explicó el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, se trata de un reclamo que la familia venía planteando desde hace varios años, vinculado a la necesidad de contar con un acceso seguro desde la ruta hasta el sector del Río Grande desde donde realizan el cruce hacia la isla donde viven, especialmente para garantizar el traslado cotidiano de los chicos a la escuela.

En ese sentido, el funcionario detalló que desde el inicio de la gestión se comenzó a trabajar para encontrar una solución. En una primera instancia se mantuvieron reuniones con la familia y con los vecinos linderos al callejón para ponerlos en conocimiento de la situación y avanzar en un acuerdo que permitiera ordenar el tránsito por el sector.

Posteriormente se realizó un recorrido por el lugar para analizar la traza del callejón y definir las tareas necesarias. Los trabajos se ejecutan respetando los planos registrados en el área de Catastro de la Secretaría de Obras Públicas, correspondientes a un callejón aprobado administrativamente desde hace tiempo, pero que nunca había sido intervenido ni habilitado.

En ese marco, el equipo de Servicios Públicos, a cargo del director Rubén Zapata, tiene un rol central en la ejecución de las tareas, aportando maquinaria pesada, personal y logística para llevar adelante la apertura, perfilado y enripiado del trazado. Zapata destacó además que este callejón no solo brindará una respuesta concreta a la familia, sino que también permitirá generar un acceso público al Río Grande, ordenando la circulación en el sector.

Desde el municipio informaron que los trabajos continuarán durante los próximos días, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución ante la presencia de móviles municipales y maquinaria pesada. Estas intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre las áreas municipales para resolver situaciones pendientes de larga data y sostener una presencia activa en el territorio.

R.G.