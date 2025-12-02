12°
Inflación: proyectan hasta 2,5% en noviembre

Tarifas, transporte y el salto de la carne marcaron el índice del mes. Los relevamientos privados sostienen que la suba de precios se mantuvo estable o levemente por encima de octubre.
Noviembre cerró con nuevas estimaciones de inflación por parte de consultoras privadas, en un mes impactado por incrementos en luz, gas, transporte y un fuerte aumento en la carne. Tras el 2,3% registrado en octubre, las proyecciones ubican el IPC entre 2,3% y 2,5%.

 

El Gobierno aplicó en noviembre una suba promedio del 3,8% en tarifas de luz y gas y casi 10% en colectivos que circulan hacia y desde CABA. Para Eco Go, la inflación llegará al 2,5%, impulsada por un aumento del 3% en alimentos y bebidas, con la carne como principal motor. Equilibra también proyectó 2,5%, destacando avances del 3,3% en regulados y del 4,5% en carnes.

 

C&T estimó 2,4% en GBA, con tres factores claves: el alza de la carne, los descuentos del Cyber Monday que moderaron algunos rubros, y aumentos en servicios regulados. En LCG y Analytica, la proyección se mantuvo en 2,3%, mientras que Fundación Libertad y Progreso registró el mismo porcentaje y una inflación interanual del 31,2%.

 

El REM del Banco Central había anticipado un 1,9% para noviembre antes de que se oficializaran las últimas subas en servicios públicos. 

 

En paralelo, un informe de Invecq advirtió que aún persisten precios rezagados, especialmente en energía, transporte, telefonía e internet, con atrasos de entre 20% y 40%. El Gobierno avanzó este mes con nuevas actualizaciones: 4,3% en transporte y peajes en CABA, 14,8% en colectivos en provincia y un 2,8% promedio adicional en luz y gas, en línea con la estrategia de recorte de subsidios acordada con el FMI.

 

El dato oficial del INDEC se difundirá el 11 de diciembre.

 

 

